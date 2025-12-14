自由電子報
娛樂 最新消息

迎戰12/15正能量全開！「角落占卜」了解你的壓力源在哪？

你直覺最想整理的「屋內角落」，正是你潛意識中最需要進行「能量排毒」的領域。（艾菲爾老師提供） 你直覺最想整理的「屋內角落」，正是你潛意識中最需要進行「能量排毒」的領域。（艾菲爾老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕很快地，2025已進入倒數最後半個月，隨著天氣變冷，再加上年關將至，換季大掃除、除舊布新兩大任務，是很多人想極力完成卻又不想面對的工作，研究占卜多年的塔羅牌老師艾菲爾認為，從週末你需要「清理」什麼的「角落占卜」中，即可知道自己的潛意識「卡關」之處，了解讓自己心煩所在，對於整理自我身心狀態、備戰2026助益頗大。

艾菲爾從星象進一步解釋「角落占卜」的心測重點，在下弦月的能量影響下，宇宙正提醒我們是時候放下那些不再服務於我們的包袱，為身心騰出新的空間，「你直覺最想整理的『房間角落』，正是你潛意識中最需要進行『能量排毒』的領域。」這個測驗將引導你找出生活中、職場裡最需要被清理、被重新規劃的部分。無論是混亂的思緒、超載的承諾、或是陳舊的情感，週末都是你進行一次徹底大掃除的最佳時機，讓你輕盈迎接下一週的挑戰與機會。

 

Q.四個不同的房間角落，哪一個最讓你感到心煩，最想在週末徹底整理？

A、書桌

B、衣櫥

C、床鋪

D、客廳

 

.......選好看答案......

 

A、書桌➤清理【混亂的思緒與未完成的承諾】

如果你最想清理書桌，你週末最需要「清理」的是【混亂的思緒與未完成的承諾】。書桌是行動力、效率與目標的象徵。你的壓力來源不是物質雜亂，而是腦中有太多未結案的待辦事項與散亂的靈感。你需要進行的排毒是「認知清理」。這表示你必須將所有懸而未決的任務、答應別人的承諾、以及腦中零碎的想法全部寫下來，並進行優先順序排序。

．清理重點：整理你的待辦清單和電子郵件。刪除不必要的資料夾，將所有承諾歸檔。

．具體執行：週末花2小時實行『完成任務』的流程，將任務分成「立即行動」、「延後處理」和「刪除/委派」，讓你的大腦不再超載。

 

B、衣櫥➤清理【陳舊的形象與自我限制】

如果你最想清理衣櫥，你週末最需要「清理」的是【陳舊的形象與自我限制】。衣櫥是外在形象、自我表達與潛意識的標籤的象徵。你的壓力來源是你一直以來設定的「角色」與「標籤」讓你感到不舒服。你需要進行的排毒是「形象與價值觀清理」。這表示你必須捨棄那些已經不符合你當前身分、或讓你感到不自信的衣物，它們代表著你對自己的舊有看法。

．清理重點：丟棄那些「未來可能會用到」或「穿上會讓你不自在」的衣服。同時，審視你對自己的職涯或情感設定的限制（例如：我只能做...工作、我不能愛...類型的人）。

．具體執行：進行一次「勇敢丟棄挑戰」，並試穿幾件你從未嘗試過風格的衣服，激發你對新自我的想像。

 

C、床鋪➤清理【過度的疲憊與情感耗竭】

如果你最想清理床鋪，你週末最需要「清理」的是【過度的疲憊與情感耗竭】。床鋪是休息、夢境與內在修復的象徵。你的壓力來源是身心能量的嚴重透支，你可能長期處於一種「偽裝休息」的狀態，但內心卻充滿焦慮。你需要進行的排毒是「身體與情緒的深度修復」。這表示你需要停止將床鋪視為工作或滑手機的地方，讓它回歸純粹的修復功能。

．清理重點：調整你的睡眠環境與作息時間。停止在睡前流覽社交媒體或處理工作郵件。同時，找出你近期感到「情緒耗竭」的人或事，週末保持距離。

．具體執行：進行一次「純粹睡眠計畫」：設定一個遠離電子產品的休息區域，並在入睡前進行10分鐘的冥想或腹式呼吸，以確保你的休息是高品質的。

 

D、客廳➤清理【人際紛擾與外界的過度干預】

如果你最想清理客廳，你週末最需要「清理」的是【人際紛擾與外界的過度干預】。客廳是社交、互動與公開形象的象徵。你的壓力來源是你為外界付出了太多的精力，導致你的個人時間和空間不斷被壓縮。你需要進行的排毒是「人際與時間界線的重建」。這表示你必須篩選那些對你沒有建設性的人際關係，並學會堅定地說「不」。

．清理重點：審視你本週花費在「無意義社交」上的時間。清理你的通訊軟體，退出那些不再需要的群組。

．具體執行：週末為自己設置一段「黃金獨處時間」，對所有邀請和干擾設下自動回覆。練習在談話中結束一個你感到不適的話題，重建你的話語權和個人空間。

艾菲爾老師提醒，了解潛意識「卡關」之處，對於整理自我身心狀態、備戰2026助益頗大。（艾菲爾老師提供）艾菲爾老師提醒，了解潛意識「卡關」之處，對於整理自我身心狀態、備戰2026助益頗大。（艾菲爾老師提供）

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

