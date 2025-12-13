耶誕城唯一女歌手！安心亞性感《呼呼》成嬌點 網嗨翻：阿公都站起來了

安心亞今天一襲紅色洋裝登場。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」今（13）日晚間登場，最後兩個來賓分別是安心亞，壓軸則是韋禮安獻唱。安心亞今天一襲紅色洋裝登場，她也是今晚卡司唯一一位女歌手，收看直播的網友還幽默形容：「阿公、阿嬤都站起來了」。



安心亞今帶來《來追我男友吧》加上《Maybe We Can》組曲，還有《新宿》、《Chillaxing》，以及最經典的《呼呼》，還與新北市長侯友宜上演「可愛三連拍」，兩人模樣可愛。





最後壓軸則是韋禮安，明晚的耶誕城演唱會還會有更多重量級卡司及樂團輪番現身，包括J.Sheon、王ADEN、告五人、高爾宣、婁峻碩、動力火車、熊仔等人接棒登場。

最後壓軸是韋禮安。（記者王文麟攝）



活動兩日將於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平台」等平臺同步Live實況轉播。

