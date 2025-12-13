自由電子報
娛樂 最新消息

羅志祥出事了！七度攻蛋出包喊卡 不忍哀嚎：對不起啊

羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋，在小巨蛋舉辦首場「羅志祥30巡迴演唱會」。為了這次演唱會軟硬體全面升級，包括重金打造的實境「水幕秀」、高科技雷射燈光秀，以及大量的煙火爆破，視覺效果十足。小豬上半場對自己的表現超滿意，沒想到唱到抒情經典《愛轉角》前卻出了大包，忘記走位在台上笑出聲，演唱會緊急喊卡。

羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

演唱會舞台打造成華麗的遊樂園，舞台上設置象徵承載幸福的摩天輪，代表小豬一路以來喜歡帶給觀眾的歡樂形象，更是出道30年始終不變的初衷。開場他帥氣現身高喊：「台北，今天要跟大家一起嗨到最後」，並嗨唱《全城熱愛》、《舞魂再現》、《愛投羅網》等多首經典舞曲，率領20名舞者嗨跳氣氛嗨爆。

羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

小豬跟滿場歌迷打招呼，唱完《敢不敢》後先鞠了躬，問到哪些人有去看過高雄場？沒想到幾乎全場粉絲都舉手，讓他忍不住笑虧：「不要瞎掰好嗎？」透露這次台北場增加了很多爆破，跟高雄巨蛋的演出不一樣。

羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

隨後小豬帶來串燒的經典情歌，包括《不具名的悲傷》、《我不會唱歌》、《搞笑》，只見他唱得深情，準備要唱《愛轉角》卻忘了走位，沒有走上升降舞台，直接在台上笑出聲。小豬懊悔地說：「我忘記走位了，對不起對不起，太陶醉了，我的嗎呀。」強調前面都唱得很好，「好可惜喔，也沒有破音什麼都沒有，對不起啊，我們就倒帶。」請現場觀眾假裝沒看到。

羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）羅志祥出道30週年，今天是他第七度攻蛋。（記者胡舜翔攝）

點圖放大body

