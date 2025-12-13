自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾國城「喝喜酒」上台驚喊「不道德」 屈中恆勸新郎：顧好海綿體

屈中恆（右二起）、曾國城朝聖《一村喜事：康樂隊了來》，被Cue上台扮演新郎周定緯的叔叔。（金星文創提供）屈中恆（右二起）、曾國城朝聖《一村喜事：康樂隊了來》，被Cue上台扮演新郎周定緯的叔叔。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾國城、屈中恆朝聖王偉忠監製的沉浸式舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》，兩人被飾演婚禮主持人的黃云歆喊上台，擔任新郎周定緯的叔叔。曾國城嘴裡剛咬下一大口抹了豆腐乳的山東饅頭，一邊嚼一邊上台，吞下後打趣說：「吃饅頭的時候叫人上台，是很不道德的。」

《一村喜事：康樂隊來了》以民國76年的眷村喜宴為背景，每場演出都會邀請觀眾上台擔任新郎的親人。恰巧曾國城、屈中恆到場看戲，兩人順勢成為新郎的大叔與小叔。屈中恆自我介紹時，自稱來自《寶島一村》的「趙漢斌」，讓飾演王村長的岑永康納悶，明明新郎姓李，怎麼叔叔姓趙？台下觀眾立刻腦補大喊：「是表叔！」全場笑翻。

周定緯在劇中飾演個性純樸的工程師，對著滿場賓客介紹半導體原理，大家聽得一知半解、似懂非懂，曾國城開黃腔妙評：「半導體很重要，海綿體也很重要！」屈中恆也以自己家有四千金為例，勉勵周定緯飾演的新郎「要好好維護海綿體，就能夠增產報國了」，讓飾演村長的岑永康頻頻揮汗，深怕來賓太失控。

「小馬」倪子鈞（左）被拱上台踢正步。（金星文創提供）「小馬」倪子鈞（左）被拱上台踢正步。（金星文創提供）

近日天氣轉涼，《一村喜事：康樂隊來了》演出現場依舊熱鬧滾滾、星光熠熠。一開場軍歌答數，台下的「小馬」倪子鈞就被找上台互動，重溫軍旅時光；而特技橋段則改請炎亞綸上台轉球，在特技老師協助下，他手指上的球竟真能不停旋轉，讓他驚訝不已。台上台下皆能捕捉明星身影，也成為《一村喜事：康樂隊來了》另一層沉浸式觀劇樂趣。

炎亞綸（右）被Cue上台體驗轉球特技。（金星文創提供）炎亞綸（右）被Cue上台體驗轉球特技。（金星文創提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中