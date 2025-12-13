曾國城「喝喜酒」上台驚喊「不道德」 屈中恆勸新郎：顧好海綿體

屈中恆（右二起）、曾國城朝聖《一村喜事：康樂隊了來》，被Cue上台扮演新郎周定緯的叔叔。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾國城、屈中恆朝聖王偉忠監製的沉浸式舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》，兩人被飾演婚禮主持人的黃云歆喊上台，擔任新郎周定緯的叔叔。曾國城嘴裡剛咬下一大口抹了豆腐乳的山東饅頭，一邊嚼一邊上台，吞下後打趣說：「吃饅頭的時候叫人上台，是很不道德的。」

《一村喜事：康樂隊來了》以民國76年的眷村喜宴為背景，每場演出都會邀請觀眾上台擔任新郎的親人。恰巧曾國城、屈中恆到場看戲，兩人順勢成為新郎的大叔與小叔。屈中恆自我介紹時，自稱來自《寶島一村》的「趙漢斌」，讓飾演王村長的岑永康納悶，明明新郎姓李，怎麼叔叔姓趙？台下觀眾立刻腦補大喊：「是表叔！」全場笑翻。

周定緯在劇中飾演個性純樸的工程師，對著滿場賓客介紹半導體原理，大家聽得一知半解、似懂非懂，曾國城開黃腔妙評：「半導體很重要，海綿體也很重要！」屈中恆也以自己家有四千金為例，勉勵周定緯飾演的新郎「要好好維護海綿體，就能夠增產報國了」，讓飾演村長的岑永康頻頻揮汗，深怕來賓太失控。

「小馬」倪子鈞（左）被拱上台踢正步。（金星文創提供）

近日天氣轉涼，《一村喜事：康樂隊來了》演出現場依舊熱鬧滾滾、星光熠熠。一開場軍歌答數，台下的「小馬」倪子鈞就被找上台互動，重溫軍旅時光；而特技橋段則改請炎亞綸上台轉球，在特技老師協助下，他手指上的球竟真能不停旋轉，讓他驚訝不已。台上台下皆能捕捉明星身影，也成為《一村喜事：康樂隊來了》另一層沉浸式觀劇樂趣。

炎亞綸（右）被Cue上台體驗轉球特技。（金星文創提供）

