愛莉莎莎「誤判在中國」很常見？ 徐閉打臉斥說謊

〔記者馮亦寧／台北報導〕社群平台Threads現能查看帳號所在地點，先前網紅愛莉莎莎就被網友扒出所在地點竟在「中國」，愛莉莎莎兩度發聲否認，更指出自己當網紅之後就未曾到中國，認為可能是在香港轉機時遭到誤判。今（12）同為網紅的徐閉就在社群發文打臉愛莉莎莎說謊。

先前愛莉莎莎就曾針對她所在地顯示為中國，認為可能是Meta誤判地區，更表示「可怕的是有一群人每天編故事、貼標籤」。徐閉吐槽「只要有任何網紅跟你說，他的所在地點顯示為『中國』是Meta誤判，這網紅99.99%是在說謊。」

徐閉發文表示「我在Threads講過一次，今天再講一次」，強調：任何網紅說所在地點顯示為「中國」是Meta誤判，這網紅 99.99% 是在說謊。她舉出兩個例子，一個是她自己始終在台灣以及賴品妤當初是在泰國時開啟 Threads帳號，Meta都沒誤判所在地，尤其是「買了藍勾勾Meta驗證的帳號」，徐閉斬釘截鐵指Meta不可能搞錯。

徐閉認為有百萬追蹤的網友，官方為防止有人假冒名人帳號藉此進行詐騙，會更加小心謹慎。徐閉推測帳號顯示所在地在中國原因可能是：背後的經紀公司（很多網紅有經紀人或經紀公司）跟中國有關，或者幫網紅經營社群貼文的公司在中國。至於為何要找中國公司代為經營帳號，徐閉則問：我怎麼會知道？

也有人質疑仍有0.01% 機率搞錯，徐閉直言「網紅可以請Meta更正」，同時補刀自己剛剛查詢，愛莉莎莎的所在地仍在中國。

