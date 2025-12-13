自由電子報
娛樂 最新消息

何妤玟剖白長女心結！親揭原生家庭壓力「不該為別人的不快樂負責」

何妤玟剖白長女心結。（資料照，記者潘少棠攝）何妤玟剖白長女心結。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕何妤玟近日分享多年練習瑜伽的心路歷程，從「後彎做不好」談到身體限制與情緒連結，意外揭露自己長年背負的心理壓力與原生家庭影響。她直言，身為長女曾一度以為必須為別人的不快樂負責，直到透過瑜伽練習，才逐漸學會放下過度取悅與自我消耗，相關內容引發不少粉絲共鳴。

何妤玟坦承，外界常以為女性柔軟度高、筋開腰軟，但自己恰好相反，後仰一直是她的弱項。她也分享，後來才理解「正確的後仰是打開身體前側，而不是硬折腰部」，反而因此慶幸自己平時少有腰痠困擾，也讓她學會接受每個人身體條件不同，尊重身體的保護機制，而非一味追求高難度動作。即將邁入40多歲的最後一年，她坦言現在練習瑜伽已不再追求高強度體式，而是回到初心，「我就只是想珍愛我的身體，對它充滿感謝。」

何妤玟也從自身經驗出發，特別提到醫療與照護者的角色，認為當看到一個人身體狀況不佳時，應先關心「發生了什麼事」，因為沒有人會故意踐踏自己的健康，多數人都是不得已，治療更應是理解與陪伴。談及更深層的成長背景，她也直指身體前側不夠開展與童年經驗密切相關，「跟我從小沒受到原生家庭肯定很有關係」，讓她成為容易低頭、駝背的人。

何妤玟回憶身為家中長女，長期在批評中長大，即使努力念書、表現良好，也無法討好內在充滿負向情緒的家人，因而陷入不斷討好、消耗自己的循環，直到透過瑜伽才理解那些行為其實是「出於無知的愛」，並在文章最後鼓勵大家，「人生永遠不嫌晚」，每個傷與痛都只是過渡期，只要持續為自己做出正向選擇，幾歲都能重新再來。

