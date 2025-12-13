在台灣誕生！James Alyn新歌藏彩蛋 竟在國國家創作

James Alyn（左）、PREP。（JUICEY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國創作歌手James Alyn自人氣獨立樂團HYBS單飛出發，攜手曾來台創下完售紀錄的英國流行樂團PREP推出全新單曲《Don’t Worry》。這兩組音樂人都曾於去年來台演出，並在「落日飛車」主唱國國家中即興演奏迸發此曲靈感。

HYBS的前成員James Alyn推出新歌《Don’t Worry》。（JUICEY提供）

《Don’t Worry》的靈感源於James Alyn與一位歌迷之間的真實對話，「她告訴我，我的歌陪她度過最黑暗的時刻。」James Alyn分享：「我希望這首歌能成為更多人的小小光點。歌詞裡唱著：『Even in another life, you can find me by your side』，這大概也是我最想回應歌迷的心意。」歌曲以柔軟人聲、溫順合成器，以及PREP標誌性的律動堆疊而成，如同在混亂裡仍能保持信念的一句輕聲提醒，讓這次合作呈現既親密又具有律動感的氛圍，傳遞出陪伴與安穩力量。

請繼續往下閱讀...

PREP去年5月曾來台演出。（JUICEY提供）

這次合作的起點，要回到去年5月PREP在Legacy Taipei的千人完售專場演出，當時James Alyn受邀擔任開場嘉賓，演出後他與PREP成員一同前往金曲樂團落日飛車主唱國國家中小聚，並隨性開始了jam session（即興演奏），James Alyn回憶：「我們沒打算留下任何作品，卻在一年後意外翻到當晚的錄音」，於是順勢發展出這首《Don’t Worry》，國國家的客廳也默默成了這次跨國合作的「創作現場」，也為台北樂迷留下意外的彩蛋。

從HYBS主唱出身，到近年展開個人創作計畫，James Alyn展現跨越city pop、復古R&B到現代流行的多變音樂樣貌，除了持續創作屬於自己的新路線，也保留著HYBS時期深受樂迷喜愛的溫柔質地。James Alyn單飛後曾三度以個人身分來台演出，並於今年10月登上台灣大型音樂節浪人祭舞台，人氣不減。繼7月發行的個人首張專輯《2019》後，James Alyn再用合作單曲《Don’t Worry》宣示自己未來的創作路線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法