自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

向佐崩潰淚訴「娛樂圈很恐怖」 向太不留情面：他在哭自己笨

向華強（右）、向太（記者潘少棠攝）向華強（右）、向太（記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕向華強與「向太」陳嵐之子、郭碧婷丈夫向佐近日在綜藝節目《尋真之地》中談及成長背景時情緒潰堤，直言自幼身處演藝圈，看過太多黑暗面，甚至脫口說出「娛樂圈很恐怖」，當場哽咽落淚，畫面曝光後引發熱議。對此，媽媽向太也親自出面回應，直白點出兒子落淚背後真正原因。

向佐崩潰淚訴娛樂圈很恐怖。（翻攝自微博）向佐崩潰淚訴娛樂圈很恐怖。（翻攝自微博）

向佐在節目中回憶，自己從小就接觸演藝圈，見過不少明星表裡不一，甚至有人假借慈善名義行騙，讓他對複雜人性產生排斥。他坦言：「我從小在娛樂圈長大，再複雜的人我都見過，我覺得他們很恐怖，不想變得複雜。」說到激動處一度落淚，畫面令現場氣氛瞬間凝重，也引起觀眾關注。

對於兒子的發言與落淚，向太12日透過影片回應，語氣冷靜卻一針見血表示：「向佐哭我也不奇怪，他其實在哭他自己笨。」她強調，兒子並非因外界輿論受傷，而是對自己過於單純、容易相信他人的性格感到懊惱與自責。

向太進一步透露，向佐不只在演藝圈內容易受騙，圈外同樣有人對他使詐，直言兒子個性單純、防備心不足。她也坦承自己從小對向佐保護過度，「沒錢的都會保護小孩，更不要說有錢的了」，認為這樣的成長背景，多少讓向佐在面對現實世界時缺乏警覺，才會在節目中情緒潰堤。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中