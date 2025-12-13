「台版蘇志燮」情史豐富卻獨身 親曝終身不娶原因

有「台版蘇志燮」之稱的資深小生姜厚任。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「台版蘇志燮」之稱的資深小生姜厚任曾演紅《媽媽·吉利·小叮噹》、《婆媳過招七十回》廣為人知。70歲的他長相帥氣，曾是許多人心目中的白馬王子，姜厚任年輕時情史豐富，最出名的是他交過2任外籍女友，不過最後都沒有修成正果。

至今仍單身的姜厚任近日曾在《新聞挖挖哇》節目中透露自己不婚的原因，思想前衛的他認為「婚姻制度」已經過時，獨自生活的他自在又快樂，其實也不需要有一個「老婆」伺候他。

認為單身生活非常快樂的姜厚任說，男女在一起是因為有「愛」，如果隨著時間過去，各自成長速度不同，就容易因為步調不同成為室友般的關係，勉強維持婚姻對他來說，沒有任何意義。

曾經交過2任外籍女友的姜厚任表示，自己交往過的女友都因為愛情的關係，多由姜厚任扮演照顧者的角色，「我交所有的女友，都是我伺候她」，更指出洗衣、煮飯、拿拖鞋、倒茶都是他來做，因為姜厚任不喜歡別人伺候他。

姜厚任也曾思考過老年生活，他說如果自己老了、病了，就請看護來照顧。他認為資深藝人陳松勇就是請看護照顧，他認為這種生活方式很好，自己也會這樣做，如果身邊有老婆或者孩子，姜厚任反而心疼、捨不得讓他們照顧，所以一個人生活對他而言反而更快活。

