《霍元甲》原田真人病逝享壽76歲 好友見最後一面：再一起拍片吧

原田真人逝世，享壽76歲。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本知名電影導演原田真人（Harada Masato）今天（13日）傳出在8日逝世，享壽76歲。葬禮僅邀請親朋好友參加，告別式擇日舉行。

原田真人出身於靜岡縣，曾在美國擔任影評人，回到日本之後，於1979年以《Goodbye, Flickmania》導演身分出道，之後陸續推出《金融腐蝕列島》、《突入！淺間山莊事件》等作品，1997年《澀谷24小時》榮獲日本藍絲帶獎、報知映畫賞，2008年他執導的電影《空難風暴》同樣獲得藍絲帶肯定，2015年《日本最漫長的一天》入圍日本電影金像獎最佳導演、編劇。

近期作品包括與木村拓哉、二宮和也合作的電影《檢方的罪人》，與岡田准一合作的《關原之戰》，還有《燃燒的劍》、《HELL DOGS：竹之家》、《惡之地》等等。另外他也以演員身分，演過湯姆克魯斯主演的好萊塢電影《末代武士》，還有跟李連杰合作過《霍元甲》。

役所廣司與原田真人合作的第一部電影是《神風72小時》，役所廣司回憶起兩人合作過8部作品，他透露這個月1日接到家屬通知，3日去醫院探望原田真人，當時相談甚歡，離開病房去買一杯咖啡時，原田劇組的工作人員也來到，一起度過了溫馨又平和的時間。

「臨別前，導演對我說『我們再一起拍吧』，我說『我等著您』道別，我很驚訝他這麼快就離世，但還是我們有做最後的告別，祈願您能安息，看來這會是一個很寂寞的歲末年終，役所廣司。」

