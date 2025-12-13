阿本主持笑當花瓶 夏和熙自封顏值擔當

阿本（左起）與木木、夏和熙主持網路綜藝節目《OMO調查局》。（快電商提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由快電商出資打造全新網路綜藝節目《OMO調查局》即將於12月18日在官方頻道盛大開播，由夏和熙領軍阿本、木木共同攜手搭檔，3人展現各自特色與幽默，勢必為節目帶來歡笑精彩亮點。阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮當花瓶就可以了！哈哈哈！很開心！」夏和熙則喊話：「如果你有氣血不順、生活不愉快就得看！」

是否會怕彼此默契上、工作上有意見不同，甚至踩到彼此的地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道的比較早是前輩，所以很多事情還是要尊重前輩，木木有在主持兒少節目，所以尺度的部分是我們比較需要拿捏的。」

木木（左起）、阿本、夏和熙主持新節目。（快電商提供）

阿本回憶跟熙熙從《大學生了沒》就認識，以前常常在不同節目碰到，做幕後七年多後，回演藝圈的第一個外景節目就是去他主持的《拜託了女神》當時就覺得哇，跟以前好不一樣，已經是很厲害專業的主持人；跟木木完全不認識，但知道她主持大型典禮紅毯很厲害，也有很多才藝！

至於各自在這節目的擔當項目：夏和熙幽默表示：「硬要講的話，應該是顏值擔當！」木木認為：「我覺得比較像是一條把大家串起來的線，阿本負責能量、熙熙負責品味，那我就當那個把兩種世界接起來的人，讓對話更流動，讓來賓覺得安心、讓觀眾覺得親近，要冷要暖、要深要鬆，我可以在中間幫大家把氛圍調到剛剛好！」

