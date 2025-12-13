自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿本主持笑當花瓶 夏和熙自封顏值擔當

阿本（左起）與木木、夏和熙主持網路綜藝節目《OMO調查局》。（快電商提供）阿本（左起）與木木、夏和熙主持網路綜藝節目《OMO調查局》。（快電商提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由快電商出資打造全新網路綜藝節目《OMO調查局》即將於12月18日在官方頻道盛大開播，由夏和熙領軍阿本、木木共同攜手搭檔，3人展現各自特色與幽默，勢必為節目帶來歡笑精彩亮點。阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮當花瓶就可以了！哈哈哈！很開心！」夏和熙則喊話：「如果你有氣血不順、生活不愉快就得看！」

是否會怕彼此默契上、工作上有意見不同，甚至踩到彼此的地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道的比較早是前輩，所以很多事情還是要尊重前輩，木木有在主持兒少節目，所以尺度的部分是我們比較需要拿捏的。」

木木（左起）、阿本、夏和熙主持新節目。（快電商提供）木木（左起）、阿本、夏和熙主持新節目。（快電商提供）

阿本回憶跟熙熙從《大學生了沒》就認識，以前常常在不同節目碰到，做幕後七年多後，回演藝圈的第一個外景節目就是去他主持的《拜託了女神》當時就覺得哇，跟以前好不一樣，已經是很厲害專業的主持人；跟木木完全不認識，但知道她主持大型典禮紅毯很厲害，也有很多才藝！

至於各自在這節目的擔當項目：夏和熙幽默表示：「硬要講的話，應該是顏值擔當！」木木認為：「我覺得比較像是一條把大家串起來的線，阿本負責能量、熙熙負責品味，那我就當那個把兩種世界接起來的人，讓對話更流動，讓來賓覺得安心、讓觀眾覺得親近，要冷要暖、要深要鬆，我可以在中間幫大家把氛圍調到剛剛好！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中