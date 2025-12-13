自由電子報
娛樂 最新消息

「趙震雄爆霸凌」許光漢不知情！聞「選邊站」不合傳聞直否認

許光漢以品牌大使身分出席活動。（記者王文麟攝）許光漢以品牌大使身分出席活動。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕男神許光漢今（13）日以品牌大使身分出席活動，由於他曾與韓星趙震雄合作韓劇《無路可走：輪盤賭》，被問到對方近日被爆霸凌風波宣布退出演藝圈，他直言自己最近忙著拍戲沒聽聞此事，對此相當震驚，「完全不知道發生什麼事，希望一切都能往好的方向發展。現在資訊太爆炸了，也希望大家多傳遞一些愛。」

由於趙震雄被爆曾於飯局上霸凌後輩，他今年受邀來台擔任台北電影獎頒獎嘉賓，也曾公開大讚許光漢在片場的專業態度。對此，許光漢回憶，當年在韓國拍戲期間確實有與對方一起吃飯，「時間有點久了，但印象中相處得很愉快，氣氛都滿和樂的。」

許光漢以品牌大使身分出席活動。（記者王文麟攝）許光漢以品牌大使身分出席活動。（記者王文麟攝）

相較於沒聽說趙震雄的新聞，至於近日盛傳許光漢與張軒睿、章廣辰之間「選邊站」與不合傳聞，他態度堅定地否認，直說太誇張，「不可能會發生那樣的事，我也不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的內容。」強調三人私下交情依舊。

此外，韓國指標性音樂盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」將於2026年1月10日首度移師台北大巨蛋舉行，今一開賣就秒殺，許光漢也受邀擔任頒獎嘉賓。他笑言一切隨遇而安，能參與感到相當開心，至於搭檔是誰目前還不清楚，「我目前知道的只有要去頒獎而已。」

許光漢以品牌大使身分出席活動。（記者王文麟攝）許光漢以品牌大使身分出席活動。（記者王文麟攝）

許光漢去年8月無預警入伍，也於今年8月退伍，由於近期演藝圈爆出「閃兵」爭議，他被網友大讚是「真男人」。對此他低調回應，「沒什麼好比較的，做好自己就好。」談到未來規劃，他則說目前仍像「剛出來」，覺得自己還像是社會新鮮人的心態，繼續前進，多拍作品，也會嘗試一些有趣的新計畫，「到時候大家就會知道了。」

