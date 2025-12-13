60歲《摩登大聖》演員格林自家公寓內死亡 死因尚待確認

格林在《摩登大聖》（The Mask）中飾演殘酷的黑幫份子泰瑞爾（Dorian Tyrell），與金凱瑞（Jim Carrey）對戲，可以說是他的最佳代表角色。（電影截圖）

〔即時新聞／綜合報導〕曾出演《摩登大聖》和《黑色追緝令》等電影的演員格林（Peter Greene），昨日下午被發現死於他位於紐約下東區的公寓內，享年60歲。他的經紀人向媒體證實了這一消息，而死因仍待釐清。

《紐約郵報》報導，格林在1990年代以反派角色聞名大銀幕，根據警方和擔任格林多年經紀人愛德華（Gregg Edwards）的說法，格林於美國時間昨日下午3點25分左右，被發現死在他克林頓街（Clinton Street）的公寓內，警方當場宣告他死亡，並表示初步排除他殺嫌疑，確切死因將由法醫確定。

請繼續往下閱讀...

「他是個很棒的人，」愛德華週五晚間表示。「他真的是我們這一代中最優秀的演員之一。他的心胸非常寬大。我會非常想念他。他是個好朋友。」

愛德華透露，格林原本計劃於明年一月與美國演員洛克（Mickey Rourke）合作，開始製作一部名為《Mascots》的獨立驚悚片。愛德華在通知該片的編劇兼導演蒙德拉岡（Kerry Mondragón）格林的死訊後，對方當場痛哭。

愛德華指出，雖然格林過去有難以合作的傳聞，但格林是個完美主義者，他對待每一份工作都全力以赴，只求讓他的表演「恰到好處」。「他與許多傑出的演員和導演合作過，」愛德華說。他補充，格林在《摩登大聖》（The Mask）中飾演殘酷的黑幫份子泰瑞爾（Dorian Tyrell），與金凱瑞（Jim Carrey）對戲，可以說是他的最佳代表角色。

格林擁有大約95部作品的演出紀錄，除了《摩登大聖》外，他還在1994年的熱門電影《黑色追緝令》中飾演虐待狂保全兼連環殺手澤德（Zed）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法