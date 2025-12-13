自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

60歲《摩登大聖》演員格林自家公寓內死亡 死因尚待確認

格林在《摩登大聖》（The Mask）中飾演殘酷的黑幫份子泰瑞爾（Dorian Tyrell），與金凱瑞（Jim Carrey）對戲，可以說是他的最佳代表角色。（電影截圖）格林在《摩登大聖》（The Mask）中飾演殘酷的黑幫份子泰瑞爾（Dorian Tyrell），與金凱瑞（Jim Carrey）對戲，可以說是他的最佳代表角色。（電影截圖）

〔即時新聞／綜合報導〕曾出演《摩登大聖》和《黑色追緝令》等電影的演員格林（Peter Greene），昨日下午被發現死於他位於紐約下東區的公寓內，享年60歲。他的經紀人向媒體證實了這一消息，而死因仍待釐清。

《紐約郵報》報導，格林在1990年代以反派角色聞名大銀幕，根據警方和擔任格林多年經紀人愛德華（Gregg Edwards）的說法，格林於美國時間昨日下午3點25分左右，被發現死在他克林頓街（Clinton Street）的公寓內，警方當場宣告他死亡，並表示初步排除他殺嫌疑，確切死因將由法醫確定。

「他是個很棒的人，」愛德華週五晚間表示。「他真的是我們這一代中最優秀的演員之一。他的心胸非常寬大。我會非常想念他。他是個好朋友。」

愛德華透露，格林原本計劃於明年一月與美國演員洛克（Mickey Rourke）合作，開始製作一部名為《Mascots》的獨立驚悚片。愛德華在通知該片的編劇兼導演蒙德拉岡（Kerry Mondragón）格林的死訊後，對方當場痛哭。

愛德華指出，雖然格林過去有難以合作的傳聞，但格林是個完美主義者，他對待每一份工作都全力以赴，只求讓他的表演「恰到好處」。「他與許多傑出的演員和導演合作過，」愛德華說。他補充，格林在《摩登大聖》（The Mask）中飾演殘酷的黑幫份子泰瑞爾（Dorian Tyrell），與金凱瑞（Jim Carrey）對戲，可以說是他的最佳代表角色。

格林擁有大約95部作品的演出紀錄，除了《摩登大聖》外，他還在1994年的熱門電影《黑色追緝令》中飾演虐待狂保全兼連環殺手澤德（Zed）。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中