娛樂 最新消息

林予晞鏡頭前自曝曾撒謊 他自責淚崩嚇壞胡宇威

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌擔任主持的料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，節目正式進入六強廝殺階段，姚淳耀和主廚Will高郁皓因上週競賽結果，不幸雙雙落入危險名單中，而本週的比賽將直接決定兩人的去留命運，可謂是背水一戰！面對這場「輸了就回家」的殘酷淘汰賽，姚淳耀與主廚Will高郁皓兩人堅定對視後，霸氣喊出：「好殘酷！我們一定要拿第一名！」展現出勢在必得的決心。

施捷夫（左）、胡宇威。（華視提供）施捷夫（左）、胡宇威。（華視提供）

目前晉級的六位頂尖菁英名廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，他們將繼續與六位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音展開最殘酷的料理對決。

本週競賽主題為「搭餐酒」，需至少做出一道餐點搭配純飲威士忌。林予晞第一次與主廚鄭淳豪搭檔，挑戰將蘇格蘭經典料理「肉餡羊肚 （Haggis）」變換形式，以雞翅包裹雞內臟的方式呈現。

林予晞自爆向鄭淳豪主廚撒謊。（華視提供）林予晞自爆向鄭淳豪主廚撒謊。（華視提供）

沒想到事後林予晞才自爆，自己其實「非常不敢吃內臟」，但在討論菜單時因看見主廚滿懷期待的眼神，讓她當下完全說不出口拒絕。她不安又愧疚地向攝影機小聲告白：「Ricky（鄭淳豪）對不起！我跟你撒謊了。」林予晞更笑稱，因為胡宇威先前多次與鄭淳豪合作默契極佳，自己心裡總忍不住把對方當成「猛男競爭者」，不想在表現上輸給他，意外流露出綜藝感十足的可愛反差。

從節目開播至今，胡宇威首度告別默契滿分的舊搭檔鄭淳豪，本週改與主廚施捷夫聯手挑戰難度極高的鴨肉料理。胡宇威在料理中的靈活應變能力，讓施捷夫主廚大讚：「我們之間不太需要磨合，因為他的能力太棒了！」展現出兩人初次合作卻火花十足的狀態。不料比賽到最後三分鐘時鴨肉出爐，主廚施捷夫意外發現鴨肉烹調狀態不佳，但時間緊迫已無法補救，讓施捷夫瞬間情緒潰堤，背對鏡頭啜泣，自責落淚道：「這是我比賽到現在，我認為最嚴重的一個失誤」，並表示當下懊惱到想找洞鑽。面對隊友的情緒崩潰，站在一旁的胡宇威心疼又無措，他表示：「他真的超失落的，我根本不知道怎麼把他拉起來。」

