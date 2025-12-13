杜忻恬掰了！李子森被搶走 私下互動流出被疑「是否有一腿」

〔記者陽昕翰／台北報導〕李子森與杜忻恬合組「森恬CP」爆紅，他近來搭上師弟朱宇青合作新歌《森之青》，拍攝MV時默契十足，意外飄出「男分男捨」、「男上加男」的fu，讓歌迷傻眼笑喊：「杜忻恬出來管一管」、「杜忻恬地位危險了」。

李子森與朱宇青互動頗有CP感。（勝駿娛樂提供）

《森之青》由製作人方文良打造，以「森」與「青」象徵李子森與朱宇青兩位主唱的特質，令人驚訝的是，這首歌早在朱宇青的個人演唱會就已經偷偷首唱，當時一曝光，現場粉絲立刻嗨翻，紛紛表示：「也太像動漫OP了吧」、「這就是師兄弟的熱血友情番嗎」。

李子森與師弟朱宇青合作新歌。（勝駿娛樂提供）

李子森笑說，這首歌根本就是為兩人量身打造的「中二魂專屬神曲」，因為他跟朱宇青都是「資深中二動漫迷」，歌曲裡的日系搖滾、衝突美學、熱血節奏都剛好戳中兩人的命門，「這首歌我們唱起來太自然了，因為內心的中二魂直接被喚醒。」

為了拍攝MV，李子森、朱宇青特地走出戶外，兩人熱到汗如雨下，工作人員爆料：「汗不是噴水效果，是本人真的快融化了。」最搞笑的是，兩人甚至會互相幫對方確認角度、調整動作，從側拍看起來默契超好，超和諧的畫面不免讓人懷疑「是否有一腿」，CP感十足。

