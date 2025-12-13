韓敘寅人氣失控？《Backlight》快閃店被黃牛入侵 周邊炒破5萬日圓

韓漫《Backlight》的韓敘寅擁有一張偉大的臉，出現在東京街頭，吸引許多人的目光。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓敘寅太猛！日本網漫平台BeLTOON最近以韓漫《Backlight》為主題舉行了快閃店活動，活動在12月11日登場，果然亂象一籮筐，不但有抽中入場資格的粉絲多次進場，相關周邊更是在二手平台上被漫天喊價，商品隨便喊都是超過5萬日圓（約台幣1萬元），讓BeLTOON平台不得不發聲明道歉，並強調會加強應對措施。

近來韓漫也深受歡迎，此次舉辦快閃店的BL韓漫《Backlight》的「攻」韓敘寅在故事中是擁有超高顏值的大明星，他與同學「榮雲」的一場虐戀，令人看了相當不捨。這次快閃店，BeLTOON在幾天前就於日本街頭設置大型的「韓敘寅」的看板廣告，立刻掀起各國網友熱議。

BeLTOON以《Backlight》為主題開設的快閃店，第一天就失控。（翻攝自X）

此次活動，必須先上網抽票才能入內購物，BeLTOON也強調會確認是本人身分，包括拿照片對比，嚴格禁止偽造證件，若是未通過身分驗證、資料不全，將無法入內。不過快閃店開幕第一天，網路上就抱怨連連，有人指稱按照官方流程申請，結果沒有抽到票，但黃牛卻拿手握多張入場券並轉售，也有人發現，中選者一天之內重複入場多次的狀況。

BeLTOON快閃店開幕第二天就道歉。（翻攝自X）

最誇張的莫過於黃牛高價轉賣，相關周邊、特典全出現在二手平台上，簡直是把規規矩矩排隊的粉絲當成白癡。活動開幕第二天，BeLTOON就在官方X上道歉，表示已經確認到多名違規的入場者，與承辦單位討論過後，將收回這些違規入場者的抽選資格，改以「先到先得」的方式發放資格，且為了避免再次被濫用，會直接寄給符合資格的粉絲朋友。

