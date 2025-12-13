台北囝仔藏不住！CORTIS趙雨凡身世線索曝光 飯糰豆漿是家鄉味

趙雨凡是唯一一個留在BIGHIT的Trainee A成員，最後以CORTIS成功出道。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國娛樂公司BIGHIT MUSIC今年8月推出新人男子團體「CORTIS」，才出道4個月就紅遍全球，其中年紀最長的成員JAMES趙雨凡到底來自哪裡？引發話題，更掀起一場搶人大戰。

CORTIS是BTS、TXT的直屬師弟團，一出道當然備受矚目。（翻攝自IG）

◆唯一從Trainee A生存 趙雨凡成CORTIS老大

20歲的JAMES是BIGHIT MUSIC的練習生，他原本是練習生組合「Trainee A」的成員之一，但後續因為公司安排，Trainee A各奔東西，大多數成員都離開BIGHIT MUSIC，僅有JAMES留到CORTIS成功出道，CORTIS也成為該公司繼「BTS」防彈少年團、「TXT」TOMORROW X TOGETHER之後暌違6年推出的男團，當然受到國際矚目。

CORTIS的JAMES趙雨凡長相帥氣，不過有著有趣的靈魂。（翻攝自IG）

◆同學證實台泰混血 王奕翔被囑咐照顧莊敬學弟

相較於其他成員，趙雨凡的個人背景其實並不明確，在他出道之前，一度傳出他是港泰混血兒，父親是香港人，母親則是泰國人，不過後來又有消息指出，他其實是台泰混血，父親是台灣人，與趙雨凡同窗6年的小學同學也在Threads上證實，但現在已經刪文。

關於CORTIS的趙雨凡在台灣求學的照片，網路上隨便都找得到。（翻攝自X）

但唯一能夠確定的是，趙雨凡確實是在台北成長，從網路上挖出的各種照片、影片來看，趙雨凡就讀新店直潭國小、民族實中，且還是校園當中相當活躍的風雲人物。在他出道之後，&TEAM的NICHOLAS王奕翔也間接證實，稱莊敬高職的老師有提醒他要好好照顧趙雨凡，由此可見趙雨凡確實在台北讀書長大，不過他是否有去讀莊敬？還是只是透過莊敬徵選，仍是未知數。

CORTIS的趙雨凡藝名為James，不過他和&TEAM的NICHOLAS王奕翔一樣，已經在台灣「失去藝名」。（翻攝自IG）

兩個失去藝名的男人，王奕翔、趙雨凡日前才一起拍攝CHALLENGE挑戰。（翻攝自YouTube）

「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）畢業時領獎，還拿著手搖飲現身街頭，實在有夠台。（翻攝自X）

◆確定是From TAIPEI 綠色護照被拍掀論戰

今年8月，《滾石雜誌》為CORTIS做了一篇報導，原先JAMES的介紹稱他是「Taiwanese」，不過事後卻改成「TAIPEI」，用意為何，想必台灣人應該都心知肚明。《Billboard》則是以泰國華裔、出生在香港、台灣長大介紹他，趙雨凡則是向《Weverse magazine》透露，「我的家人來自各個地方，每當大家一起聚餐時，我是唯一一個會說各種語言的人，一下子用中文，一下子轉頭用英文，接著還要切換成泰文，確實有點累人。」他透露自己在台北、曼谷往返，之後試鏡成功來到了韓國。

出道之後，趙雨凡在機場被發現拿下護照套之後，裡面的護照確實是我國的綠色護照，照片看得清清楚，只是這張照片卻意外引發爭議，有粉絲認為公司不願公開趙雨凡的國籍，就是希望能夠保護他，以免類似的政治事件纏身，不過也有粉絲認為，為何連說台灣都需要遮遮掩掩，兩派也在網路上掀起論戰。

「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）被發現上過大愛的節目。（翻攝自YouTube）

◆玩台灣傳統遊戲小CASE 豆漿飯糰是家鄉味

之後，從簽售與粉絲玩「黑白ㄘㄟˋ」、「烏龜烏龜翹」等遊戲，也可看出來他確實是在台灣出生長大。近期他們接受《DAZED》訪問，趙雨凡也透露，自己最懷念的就是台北家附近的早餐味，包括新鮮豆漿還有老闆親手做的飯糰，「那種溫暖又好吃的味道，我現在每次吃早餐都會想起。」昨天Pandora Music釋出關於CORTIS的資訊，趙雨凡的家鄉欄寫著「TAIPEI」，且官方推特也轉發了該消息，看來是間接證實趙雨凡來自台北，他的身世之謎算是終於稍微明朗化。

