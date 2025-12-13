自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台北囝仔藏不住！CORTIS趙雨凡身世線索曝光 飯糰豆漿是家鄉味

趙雨凡是唯一一個留在BIGHIT的Trainee A成員，最後以CORTIS成功出道。（翻攝自IG）趙雨凡是唯一一個留在BIGHIT的Trainee A成員，最後以CORTIS成功出道。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國娛樂公司BIGHIT MUSIC今年8月推出新人男子團體「CORTIS」，才出道4個月就紅遍全球，其中年紀最長的成員JAMES趙雨凡到底來自哪裡？引發話題，更掀起一場搶人大戰。

CORTIS是BTS、TXT的直屬師弟團，一出道當然備受矚目。（翻攝自IG）CORTIS是BTS、TXT的直屬師弟團，一出道當然備受矚目。（翻攝自IG）

◆唯一從Trainee A生存 趙雨凡成CORTIS老大

20歲的JAMES是BIGHIT MUSIC的練習生，他原本是練習生組合「Trainee A」的成員之一，但後續因為公司安排，Trainee A各奔東西，大多數成員都離開BIGHIT MUSIC，僅有JAMES留到CORTIS成功出道，CORTIS也成為該公司繼「BTS」防彈少年團、「TXT」TOMORROW X TOGETHER之後暌違6年推出的男團，當然受到國際矚目。

CORTIS的JAMES趙雨凡長相帥氣，不過有著有趣的靈魂。（翻攝自IG）CORTIS的JAMES趙雨凡長相帥氣，不過有著有趣的靈魂。（翻攝自IG）

◆同學證實台泰混血 王奕翔被囑咐照顧莊敬學弟

相較於其他成員，趙雨凡的個人背景其實並不明確，在他出道之前，一度傳出他是港泰混血兒，父親是香港人，母親則是泰國人，不過後來又有消息指出，他其實是台泰混血，父親是台灣人，與趙雨凡同窗6年的小學同學也在Threads上證實，但現在已經刪文。

關於CORTIS的趙雨凡在台灣求學的照片，網路上隨便都找得到。（翻攝自X）關於CORTIS的趙雨凡在台灣求學的照片，網路上隨便都找得到。（翻攝自X）

但唯一能夠確定的是，趙雨凡確實是在台北成長，從網路上挖出的各種照片、影片來看，趙雨凡就讀新店直潭國小、民族實中，且還是校園當中相當活躍的風雲人物。在他出道之後，&TEAM的NICHOLAS王奕翔也間接證實，稱莊敬高職的老師有提醒他要好好照顧趙雨凡，由此可見趙雨凡確實在台北讀書長大，不過他是否有去讀莊敬？還是只是透過莊敬徵選，仍是未知數。

CORTIS的趙雨凡藝名為James，不過他和&TEAM的NICHOLAS王奕翔一樣，已經在台灣「失去藝名」。（翻攝自IG）CORTIS的趙雨凡藝名為James，不過他和&TEAM的NICHOLAS王奕翔一樣，已經在台灣「失去藝名」。（翻攝自IG）

兩個失去藝名的男人，王奕翔、趙雨凡日前才一起拍攝CHALLENGE挑戰。（翻攝自YouTube）兩個失去藝名的男人，王奕翔、趙雨凡日前才一起拍攝CHALLENGE挑戰。（翻攝自YouTube）

「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）畢業時領獎，還拿著手搖飲現身街頭，實在有夠台。（翻攝自X）「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）畢業時領獎，還拿著手搖飲現身街頭，實在有夠台。（翻攝自X）

◆確定是From TAIPEI 綠色護照被拍掀論戰

今年8月，《滾石雜誌》為CORTIS做了一篇報導，原先JAMES的介紹稱他是「Taiwanese」，不過事後卻改成「TAIPEI」，用意為何，想必台灣人應該都心知肚明。《Billboard》則是以泰國華裔、出生在香港、台灣長大介紹他，趙雨凡則是向《Weverse magazine》透露，「我的家人來自各個地方，每當大家一起聚餐時，我是唯一一個會說各種語言的人，一下子用中文，一下子轉頭用英文，接著還要切換成泰文，確實有點累人。」他透露自己在台北、曼谷往返，之後試鏡成功來到了韓國。

出道之後，趙雨凡在機場被發現拿下護照套之後，裡面的護照確實是我國的綠色護照，照片看得清清楚，只是這張照片卻意外引發爭議，有粉絲認為公司不願公開趙雨凡的國籍，就是希望能夠保護他，以免類似的政治事件纏身，不過也有粉絲認為，為何連說台灣都需要遮遮掩掩，兩派也在網路上掀起論戰。

「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）被發現上過大愛的節目。（翻攝自YouTube）「CORTIS」的JAMES（趙雨凡）被發現上過大愛的節目。（翻攝自YouTube）

◆玩台灣傳統遊戲小CASE 豆漿飯糰是家鄉味

之後，從簽售與粉絲玩「黑白ㄘㄟˋ」、「烏龜烏龜翹」等遊戲，也可看出來他確實是在台灣出生長大。近期他們接受《DAZED》訪問，趙雨凡也透露，自己最懷念的就是台北家附近的早餐味，包括新鮮豆漿還有老闆親手做的飯糰，「那種溫暖又好吃的味道，我現在每次吃早餐都會想起。」昨天Pandora Music釋出關於CORTIS的資訊，趙雨凡的家鄉欄寫著「TAIPEI」，且官方推特也轉發了該消息，看來是間接證實趙雨凡來自台北，他的身世之謎算是終於稍微明朗化。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中