娛樂 最新消息

中日緊張惹禍？LE SSERAFIM簽售前2天喊卡 中國粉絲全怒了

〔娛樂頻道／綜合報導〕怎麼回事？韓國人氣女團LE SSERAFIM原定將在12月14日在上海舉行簽售，結果活動前兩天宣布因為「不可抗力」宣布取消，不少網友猜測，恐怕與隊內有兩位日籍成員有關。

MAKESTAR宣布LE SSERAFIM上海簽售取消。（翻攝自微博）MAKESTAR宣布LE SSERAFIM上海簽售取消。（翻攝自微博）

最近因為日本首相高市早苗「台灣有事」的言論，導致中日關係緊張，不少日本明星在中國的演出紛紛被取消，連天后濱崎步都是受害者之一。今天LE SSERAFIM簽售主辦方「MAKESTAR」在微博上宣布，此次簽售活動因為產生不可抗力因素將取消，「經與多方慎重討論與確認後，我們不得不做出取消本次活動的艱難決定」、「對於本次活動的取消，我們深感遺憾，並向所有期待已久的粉絲致以最誠摯的歉意，尤其是為了參加活動而提前調整時間，安排行程的粉絲們，無法如期見面讓我們與大家一樣感到遺憾，在此再次表達由衷的抱歉。」

LE SSERAFIM的宮脇咲良（SAKURA，前排左）、中村一葉（KAZUHA，後排右）是日本人。（翻攝自官方臉書）LE SSERAFIM的宮脇咲良（SAKURA，前排左）、中村一葉（KAZUHA，後排右）是日本人。（翻攝自官方臉書）

過去因為禁韓令，儘管韓星在中國多受到歡迎，在當地的活動仍舊受到限制。只是隨著中日關係緊張，這次粉絲則猜測活動取消原因，恐怕與LE SSERAFIM隊內有兩位日籍成員宮脇咲良（SAKURA）、中村一葉（KAZUHA）有關。中國網友也紛紛開罵，「開簽售的時候中日關係已經緊張了，當時已經有很多活動取消了，你為什麼還敢開？然後到現在才宣布取消，粉絲錢很多嗎？」、「賠我機票錢行不，在意一下粉絲死活吧」、「能早點說嗎？」、「有病，你不早點說」。

