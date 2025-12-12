自由電子報
娛樂

羅志祥自認不婚主義 曝「有示好對象」全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥宣傳新書日前上八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元，在新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》提到的「時間管理大師」一詞，羅志祥表示：「原本是讚美別人的名詞，但放在我身上變成貶抑。」意外成了負面的形容詞，直言「我一定要替這幾個字道歉。」

羅志祥自認是不婚主義。（八大提供）羅志祥自認是不婚主義。（八大提供）

曾是工作狂的羅志祥現在懂得享受生活，羅志祥坦言沒有失去過，就無法體悟「有失必有得」這句話。「失去的部分可能是大家看到的、新聞報導寫的，當然有些未必是事實，但失去這塊和如今得到的生活相比起來，收穫是更多！」羅志祥分享經紀人小霜的小孩出現是很棒的禮物，加上自己後來養了寵物、接觸高爾夫球，以及結交更真心的朋友，對他來說才是最真實的一面。

羅志祥宣傳新書。（八大提供）羅志祥宣傳新書。（八大提供）

至於他是否有動念生子的想法？羅志祥表示不會，從以前就是抱持不婚主義，非常享受現在單身生活的步調。對於感情部份，羅志祥坦言有遇到向他示好的對象，「會去聊天去感覺，但會去想到底適不適合，因為你到這個年紀，已經不是只談戀愛，會想比較多，後來反而覺得自己一個人比較自在。」加上母親的健康狀況變化很快，羅志祥花更多心力及時間陪伴家人。

書中也首次公開自己患有「微笑憂鬱症」，羅志祥沒想過要進一步去接觸心理諮商，他認為：「每一個都說要相信自己、要戰勝自己，那你為什麼要先去聽別人說你自己呢？」他靠購物來排解憂鬱，「自己找到一個屬於自己舒服的方法都是方法。」

