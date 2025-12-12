胡瓜華視新節目明開播！陳亞蘭曝「開會到半夜」反讚：難怪屹立不搖

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭與「歐弟」歐漢聲主持華視全新節目《週末最強大》明開播。今（12）日三人出席記者會，還原古裝劇單元，紛紛穿上古裝亮相，歐漢聲扮演展昭登場，胡瓜則是師爺公孫策，最後霸氣十足的包青天出場，陳亞蘭超強氣場震懾眾人。特別來賓黃嘉千、唐從聖也都以一席古裝裝扮驚喜獻花。

唐從聖（左起）、歐漢聲、陳亞蘭、胡瓜、黃嘉千。（記者陳奕全攝）

《週末最強大》節目內容多元豐富，除了最大亮點古裝劇現代包青天外，還有歌舞秀、新版驚聲尖笑，以及外景做菜單元。《週末最強大》以三天錄一集的規格追求綜藝精緻化，不僅錄影時間長，從一大早錄到半夜，三位主持人更是各司其職。

陳亞蘭全力負責「現代包青天」，親力親為與各單位溝通。（記者陳奕全攝）

胡瓜負責歌舞秀單元「瓜瓜夜總會」，搭檔陳亞蘭大讚胡瓜在綜藝圈屹立不搖有他的道理，對音樂和綜藝的邏輯無話可說，事事考量周全，對後輩更是傾囊相授，也提到之前每次開會都開很晚，最晚的一次還一路開到凌晨三點才放人，不過因為胡瓜對節目的用心，也讓陳亞蘭二話不說跟著奮鬥。

胡瓜負責歌舞秀單元「瓜瓜夜總會」。（記者陳奕全攝）

陳亞蘭則全力負責「現代包青天」，親力親為與各單位溝通，並教導新生代藝人演戲的訣竅。歐漢聲則笑說他負責顏值擔當，當場被陳亞蘭扮演的包大人喝斥，引發眾人歡笑，實際上他是三位當中最會做菜的代表。

歐漢聲笑說他負責顏值擔當，結果當場被陳亞蘭扮演的包大人喝斥。（記者陳奕全攝）

三位主持人喊話希望《週末最強大》帶動綜藝熱潮，由他們擔任橋樑，讓年輕人看看以前綜藝的軌跡，也讓長輩藉由歌舞秀重回時光隧道，節目企劃強調年輕化，邀請許多新生代藝人加入，希望「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看節目」。

