F4少了朱孝天要開演唱會！陳美鳳曝「言承旭先問1事」超貼心

陳美鳳出席高欣欣與李國超婚宴，以紅色套頭的服裝喜氣入場。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕高欣欣與李國超愛情長跑20餘年，2020年12月12日登記結婚，今在維多麗亞酒店席開38桌補辦婚禮，陳美鳳當然也是座上賓，她以紅色套頭的服裝喜氣入場，並說：「夫妻是這世界上沒有血緣、卻要相處相伴最久的人，所以找到一樣頻率、相處起來舒服的人非常重要，我相信他們今天就是找到了。」

陳美鳳透露自己包了5位數紅包。（記者胡舜翔攝）

她包了5位數，直呼：「跟包給邱仔（邱澤）的都一樣，都是心意。」問她一年要送出多少紅包？陳美鳳樂呵呵認為當然越多越好，「雖然我包的金額不一定多，但能送出，表示開心的人越來越多。」

請繼續往下閱讀...

而胡瓜今鬆口和民視已經確定不續約，他主持的《綜藝大集合》將會在明年（2026年）1月最後錄影。陳美鳳聽聞這消息，想了想，指出觀眾已經很習慣在民視頻道看到胡瓜主持《大集合》，她樂觀表示：「這是瓜哥應該有他自己規劃，山不轉路轉，有一天搞不好又轉回來了。」

陳美鳳誇讚承旭很貼心。（記者胡舜翔攝）

至於陳美鳳好友言承旭所屬的F4合體，卻少了朱孝天一事，陳美鳳先誇言承旭很貼心，之前已經先訊息問她要不要去看上海的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，但她恰巧已經有工作，「祝福他演出成功。」至於有沒有聊到朱孝天，陳美鳳總是很圓融，她回：「這倒沒有，我們只會分享工作上有活動要不要來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法