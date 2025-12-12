自由電子報
娛樂 最新消息

高欣欣婚禮爆口角「幹嘛插嘴」 李國超自招：很久沒嘿咻了

〔記者李紹綾／台北報導〕李國超、高欣欣愛情長跑20年，於2020年登記結婚，今（12日）迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。被問婚宴結束會洞房嗎？李國超脫口爆料：「什麼洞房？很久沒行房了！」引起全場大笑。

李國超、高欣欣愛情長跑20年，今（12日）迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。（記者胡舜翔攝）李國超、高欣欣愛情長跑20年，今（12日）迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。（記者胡舜翔攝）

高欣欣身穿典雅白紗亮相，因兩人結婚已5年，笑說親友收到喜帖時都問：「不是結過了？要結幾次？」談及補辦婚宴的原因？她說：「剛好也是一個時間點，今年有些工作結束，有時間，超哥家人很希望我們有喜宴。」加上自己也想真正穿上白紗，至於婚禮花了多少費用？高欣欣說感謝很多人的贊助，大概花費百萬元。

婚禮細節大多由高欣欣決定，從半年前就開始籌備。（記者胡舜翔攝）婚禮細節大多由高欣欣決定，從半年前就開始籌備。（記者胡舜翔攝）

婚禮細節大多由高欣欣決定，從半年前就開始籌備，她說：「我12月開始每一天都搞到4、5點才可以睡覺，這位李大爺（李國超）他比較隨遇而安，因為所有的事情都是我在做，我覺得這樣也好。」李國超聽到回說：「這不是隨遇而安，叫做完全配合。」

高欣欣表示，婚宴是她想辦的，換個角度想，「我想要什麼樣的婚宴，我自己做主，要擔的責任就會比較多」，她不忘調侃老公：「雖然他一句全力配合，也會幫我一點小忙，但我都覺得…他動作有點慢，所以我都全權自己處理。」李國超則說，老婆個性比較急，「很高興終於可以辦婚宴，20多年了，跟親朋好友分享我們的喜悅」，兩人一度因同時說話，李國超脫口碎唸：「大人講話，小孩幹嘛插嘴。」充分展現老夫老妻的拌嘴模式。

李國超、高欣欣兩人受訪充分展現老夫老妻的拌嘴模式。（記者胡舜翔攝）李國超、高欣欣兩人受訪充分展現老夫老妻的拌嘴模式。（記者胡舜翔攝）

李天柱將在婚宴上代表獻唱。李國超透露兩人民國74年拍《幾度夕陽紅》相識，他笑說：「他當年帶領著我去表演、帶我去風花雪月，他知道我要辦婚禮的時候，主動說『阿超，我一定要來，而且我要上台唱歌』，太好了，李天柱永遠是我的大哥，很棒。」

