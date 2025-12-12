台灣投資！韓星孫錫求主演電影 入圍日舞影展主競賽

孫錫求、崔嬉序主演的跨國合製電影《Bedford Park》入圍日舞影展。（遠傳提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星孫錫求、崔嬉序主演的跨國合製電影《Bedford Park》入圍日舞影展2026主競賽單元U.S. Dramatic Competition，創下台灣投資電影首次入圍該影展主要競賽項目的歷史紀錄。

崔嬉序曬出與孫錫求在《Bedford Park》片場的合影。（遠傳提供）

《Bedford Park》於美國完成攝製、全片英文發音，由《西雅圖夜未眠》知名製作人Gary Foster與編劇兼導演Stephanie Ahn攜手合作，打造深入人心的劇情故事。劇情描述一位自小在美國新澤西成長的韓裔女子，置身在對韓國移民家庭的責任與美國身份認同之間，左右為難。當她邂逅了背負過著破碎過往的前摔角選手後，兩人踏上意外的情感旅程，在保有自我、文化束縛與真愛的拉扯中，建立起深刻獨特的羈絆。

日舞影展由美國知名演員暨導演勞勃·瑞福（Robert Redford）於1981年創辦，是為獨立電影創作者提供一個自由發聲的平台，40多年來，日舞影展已成為全球最具影響力的獨立電影殿堂。

