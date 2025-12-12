自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

入行前組裝電腦！八三夭阿璞揭社畜心聲：不可能這麼帥

八三夭推出新歌《沒有翅膀的人》。（索尼提供）八三夭推出新歌《沒有翅膀的人》。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕夯團八三夭正如火如荼舉辦「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會，今年的高雄巨蛋演唱會上搶先曝光演唱會同名主題曲《沒有翅膀的人》，粉絲都在引頸期盼這一首歌曲的發行。終於這首歌成為八三夭暌違600天的第6張專輯的預跑曲，MV中全員穿上西裝，帥氣指數破表。

八三夭新歌MV進入遊戲世界，團員化身NPC。（索尼提供）八三夭新歌MV進入遊戲世界，團員化身NPC。（索尼提供）

為了建立八三夭的獨特音樂世界觀，這次由票房破億導演殷振豪擔任專輯的MV影像統籌，每首歌邀請不同的導演共同發想劇情創意。《沒有翅膀的人》MV是一場以辦公室為背景的職場生存遊戲，故事描述一位職場新鮮人被主管、學姐欺負，起而對抗的過程，讓Z世代反對的職場現象，以誇張與奇幻感呈現，但都能呼應現實。

八三夭新歌MV進入遊戲世界，團員化身NPC。（索尼提供）八三夭新歌MV進入遊戲世界，團員化身NPC。（索尼提供）

八三夭5位成員成為身懷不同的功能NPC，主唱阿璞是推著文件車的吟遊詩人，以歌聲來鼓舞女主角，在辦公室的場景拍攝，讓他回憶起正式做音樂之前，曾在科技公司當過2個月的上班族，「那時我負責組裝電腦，不可能穿像今天這麼帥！在做完這2個月的實習，我發現我比較適合時間可以自己控制、比較有彈性的工作，也下定決心要開始做音樂到今天。」

鼓手阿電平時就愛玩射擊遊戲，在MV中也手持以各式文具組裝的特製手槍，支援女主角打怪，他滿意說：「這個角色和其他人比起來，帥多了！」鍵盤手小橘一身黑西裝搭配商務黑傘，變身特務，他笑說：「以往拍MV很少有動作戲，這次有武打、戰鬥的成份在裡面，我是來為女主角擋刀的，有點被自己帥到。」

八三夭新歌MV進入遊戲世界，團員化身NPC。（索尼提供）八三夭新歌MV進入遊戲世界，團員化身NPC。（索尼提供）

貝斯手霸天穿上風衣式西裝，以浪人感的造型登場，並以辦公室的裁紙刀當成他的武士刀，幫女主角對抗惡學姐，不過最後拿出卸妝棉要濃妝學姐卸妝，讓他忍不住說：「有種在演電影《整人專家》的感覺。」吉他手劉逼則是遊戲中的補師，綠色外套造型被成員笑問：「是便利店店長嗎？」但他手持神秘公事包，一打開就會不斷冒出小泡芙為女主角補血，他搞笑說：「看女主角一口一個，吃得津津有味，補師的情緒價值馬上被填滿，很開心。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中