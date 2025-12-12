相識40年兄弟屠穎離世！李國超「銀髮婚宴」哽咽留位 高欣欣當場落淚

李國超、高欣欣愛情長跑20年，今（12日）迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李國超、高欣欣愛情長跑20年，於2020年登記結婚，今（12日）迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。受訪時提到上月逝世的音樂人好友屠穎，兩人瞬間落淚，場面十分感人。

提到上月逝世的音樂人好友屠穎，兩人瞬間落淚，場面十分感人。（記者胡舜翔攝）

金曲獎最佳編曲人屠穎上月在登台演出前，於飯店跑步機上不幸摔倒、意外離世。同為「藍天使合唱團」成員、相識40年的摯友李國超夫妻檔得知消息後悲痛萬分。高欣欣也不避諱「喪沖喜」，還親自護送屠穎遺體回家。兩人被問及是否替屠穎留位置時，李國超哽咽表示：「感觸很深，我在年少一起玩音樂、一起長大的摯友，前陣子離開我們了，今天特別留一個空位給他。」他還對屠穎說：「你一定要到！」坦言非常想念這位好友。

李國超、高欣欣婚宴為已逝好友屠穎留了位置。（記者胡舜翔攝）

李國超認為2025不是一個好年，「從年初到現在都發生好多不好的事情，在年底我們辦婚宴，給大家來沾沾喜氣，把今年不好的運氣、霉運通通帶走，未來大家都可以平安愉快、健康」，至於是否有邀請屠穎家人參加婚宴？李國超低調回應：「這話題不方便透露，要尊重他們家屬。」

