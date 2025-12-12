CORTIS粉絲嗨炸！趙雨凡家鄉證實「來自台北」官方資料全曝光

CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封為「怪物新人」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕BTS師弟團再掀話題！Bighit Music今年8月推出的5人男團CORTIS出道氣勢驚人，不僅出道百日就奪下MAMA「最佳新人」，官方Instagram突破741萬追蹤、Spotify播放量衝破2億次，近日更因Pandora Music釋出成員資料小卡，再度引爆討論，其中成員趙雨凡的「家鄉標註台北」瞬間成為粉絲焦點。

CORTIS由朴宇宙Martin、趙雨凡James、金主訓、嚴成玹、安乾鎬組成，挾著「BTS師弟團」光環，加上全員具備創作能力、形象青春鮮明、社群操作自然不做作，迅速累積全球人氣。團體出道僅百日便於MAMA頒獎典禮拿下「最佳新人」，成績與聲量同步攀升，成為近年成長速度最快的K-pop新團之一。

CORTIS趙雨凡在AAA頒獎典禮上以中文發言。（翻攝自WEVERSE）

其中團內老大趙雨凡的背景一直是粉絲討論焦點，自出道後陸續被網友整理出他曾在台灣就讀新店直潭國小、民族實中與莊敬高職，童年舊照也被翻出熱議；上週CORTIS赴高雄參加AAA頒獎典禮時，趙雨凡以流利又超台味的中文發言，再度引起高度關注。趙兩凡母親為泰國人，父親國籍長期眾說紛紜，而Pandora Music近日釋出的資料小卡中，直接標註他的家鄉為「台北」，讓話題瞬間沸騰。

官方公開CORTIS全員資料，證實趙雨凡家鄉「來自台北」。（翻攝自臉書）

該張資料小卡也曝光成員的音樂喜好與靈感來源，包括「人生第一場演唱會」，Martin與嚴成玹選擇BTS，金主訓則是BTS成員SUGA，安乾鎬為TXT，趙兩凡則選擇BIGBANG；至於創作靈感來源，Martin來自父親、趙兩凡表示「每一個人」、金主訓選擇Martin、嚴成玹來自日常生活，安乾鎬則受到英國樂團Radiohead影響。CORTIS不只音樂與舞台實力備受矚目，魅力更擴散到圈外，連柯震東都公開認證自己是COER（CORTIS粉絲名），掀起一波年下男追星熱潮。

