自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

CORTIS粉絲嗨炸！趙雨凡家鄉證實「來自台北」官方資料全曝光

CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封為「怪物新人」。（翻攝自IG）CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封為「怪物新人」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕BTS師弟團再掀話題！Bighit Music今年8月推出的5人男團CORTIS出道氣勢驚人，不僅出道百日就奪下MAMA「最佳新人」，官方Instagram突破741萬追蹤、Spotify播放量衝破2億次，近日更因Pandora Music釋出成員資料小卡，再度引爆討論，其中成員趙雨凡的「家鄉標註台北」瞬間成為粉絲焦點。

CORTIS由朴宇宙Martin、趙雨凡James、金主訓、嚴成玹、安乾鎬組成，挾著「BTS師弟團」光環，加上全員具備創作能力、形象青春鮮明、社群操作自然不做作，迅速累積全球人氣。團體出道僅百日便於MAMA頒獎典禮拿下「最佳新人」，成績與聲量同步攀升，成為近年成長速度最快的K-pop新團之一。

CORTIS趙雨凡在AAA頒獎典禮上以中文發言。（翻攝自WEVERSE）CORTIS趙雨凡在AAA頒獎典禮上以中文發言。（翻攝自WEVERSE）

其中團內老大趙雨凡的背景一直是粉絲討論焦點，自出道後陸續被網友整理出他曾在台灣就讀新店直潭國小、民族實中與莊敬高職，童年舊照也被翻出熱議；上週CORTIS赴高雄參加AAA頒獎典禮時，趙雨凡以流利又超台味的中文發言，再度引起高度關注。趙兩凡母親為泰國人，父親國籍長期眾說紛紜，而Pandora Music近日釋出的資料小卡中，直接標註他的家鄉為「台北」，讓話題瞬間沸騰。

官方公開CORTIS全員資料，證實趙雨凡家鄉「來自台北」。（翻攝自臉書）官方公開CORTIS全員資料，證實趙雨凡家鄉「來自台北」。（翻攝自臉書）

該張資料小卡也曝光成員的音樂喜好與靈感來源，包括「人生第一場演唱會」，Martin與嚴成玹選擇BTS，金主訓則是BTS成員SUGA，安乾鎬為TXT，趙兩凡則選擇BIGBANG；至於創作靈感來源，Martin來自父親、趙兩凡表示「每一個人」、金主訓選擇Martin、嚴成玹來自日常生活，安乾鎬則受到英國樂團Radiohead影響。CORTIS不只音樂與舞台實力備受矚目，魅力更擴散到圈外，連柯震東都公開認證自己是COER（CORTIS粉絲名），掀起一波年下男追星熱潮。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中