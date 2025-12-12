謝承均當爸超兇狠 見「女兒下跪淚崩喊不孝」變臉開飆

謝承均（中）在《百味人生》不爽林萱瑜（左）的戀愛腦。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜在三立八點檔《百味人生》中迎來形象大轉變，飾演從小備受寵愛，卻為了愛情與父母正面衝突的女生，尤其和嚴父謝承均對戲，情緒特別好發揮，因私交好，當對方在鏡頭前突然變得嚴厲、兇狠，林萱瑜說：「我的眼淚真的完全不需要準備，說掉就掉。」尤其近期向父親下跪、說出「女兒不孝」等情緒滿載的台詞，情緒幾乎滿到喊卡後仍能馬上進入狀態。

林萱瑜在《百味人生》向爸爸下跪。（三立提供）

謝承均在劇中嚴父形象與私下反差極大，讓她更容易投射情緒，「他平常很溫柔，一旦皺眉、提高音量，對我來說真的非常兇，我又是一個很不能被自己喜歡的人兇的人，這反而成為很好的表演刺激。」

謝承均則笑說私下被林萱瑜抱怨「你真的太兇了」，但他認為嚴父的本質仍是疼愛與不捨，「從心愛的人被欺負出發，怎麼保護她、怎麼心疼她，都是很大的挑戰。」他也自嘲面對叛逆小孩其實沒什麼耐心，但強調：「再怎麼樣都還是要講道理，女兒是爸爸的上輩子情人，不能忍受她受委屈。」

謝承均（左）和林萱瑜私交好，在《百味人生》演出父女頗違和。（三立提供）

謝承均突破過往形象，首度挑戰「嚴父」角色。他坦言一開始接到劇本相當掙扎，必須重新揣摩父親在情感與責任之間的拉扯，「真正理解當爸爸，和有沒有小孩，心境真的完全不同。」與林萱瑜戲中多次正面衝突，情緒強烈，讓他也直呼是全新的演出體驗。

