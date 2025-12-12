迎戰胡瓜、康康！70歲白冰冰下猛藥「登20公尺高台演唱」驚人畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週企劃「超激勵人生奮鬥金曲秀」，演藝圈媽祖婆白冰冰迎戰週六晚上八點，大展神威讓攝影棚現「神蹟」。

白冰冰豁出去站20公尺高台表演。（民視提供）

胡瓜與陳亞蘭、歐弟《週末最強大》明天播出，將與白冰冰、康康等人對打，70歲的白冰冰豁出去，演唱《醉情歌〉站在20公尺高台，穿上1公尺圓長白裙，白色裙擺從高台拖曳到攝影棚地板，數十位舞者配合歌曲展開白裙，節目團隊使用電腦燈打上千變萬化的圖案在長裙上，整個氣勢猶如拉斯維加斯大秀在電視播出。

白冰冰裙擺從高台拖曳到攝影棚地板。（民視提供）

白冰冰提到，「之前請到王世堅說是猛藥，我們節目每個演唱跟表演的都是猛藥，這樣的演出這是我們的日常」，陽帆更說台語之神蔡小虎搭配小江蕙陳思安演唱《秋雨彼一暝》也是神級合作的完美演出。

蔡小虎搭配陳思安演唱《秋雨彼一暝》。（民視提供）

其中白冰冰帥氣皇帝扮相與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱《遊台灣》，深厚底子無NG將全台灣各個景點介紹，瞬間變身來到古代宮廷；收視最高點觀眾最愛的「超級孩子王」本週新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱《下午的一齣戲》，一開口就讓看過大風大浪的蔡小虎大讚不已，完美高音與聲調，驚豔全場，對手周柏霖與周祐均更是說全身起雞皮疙瘩，強者挑戰讓全場驚呼連連。

