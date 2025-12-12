自由電子報
娛樂 最新消息

韓粉準備尖叫！鄭恩地+UNIS+宮﨑薰空降台南耶誕演唱會

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市正式啟動韓粉召集令！市長黃偉哲今（12）日宣布，「2026台南好young」系列活動首場搖滾耶誕演唱會，將於12月20日在永華市政中心西側廣場重磅登場。率先公布的卡司一字排開，跨國魅力直接拉滿！

南市12月20日搖滾耶誕演唱會卡司之一，鄭恩地。（台南市府提供）南市12月20日搖滾耶誕演唱會卡司之一，鄭恩地。（台南市府提供）

首先登場的是跨足歌唱、戲劇、主持的韓國實力派藝人鄭恩地。她以《請回答1997》打開知名度，更靠超穩 Live、感性歌聲與招牌高音牢牢抓住歌迷的心，翻唱中文歌也毫不怯場，被粉絲形容「耳朵會融化」。

南市12月20日搖滾耶誕演唱會卡司之一，宮崎薰。（台南市府提供）南市12月20日搖滾耶誕演唱會卡司之一，宮崎薰。（台南市府提供）

另一組亮點卡司則是由SBS選秀節目《Universe Ticket》組成、青春爆棚的八人女團 UNIS，這次首度登台南演出，團員們更透過影片興奮表示，希望粉絲推薦台南必吃必玩景點，也呼籲大家一定要一起來參加搖滾耶誕。

南市12月20日搖滾耶誕演唱會卡司之一，UNIS。（台南市府提供）南市12月20日搖滾耶誕演唱會卡司之一，UNIS。（台南市府提供）

除了韓星，還有來自日本、備受矚目的新生代歌手宮﨑薰。她是ASKA飛鳥涼的女兒，2023 年在「ASKA featuring DAVID FOSTER」演唱〈To Love You More〉驚豔全場，今年3月來台擔任 ASKA 巡演嘉賓時，也以澄澈的嗓音收穫大量粉絲。

至於還有哪些海外重量級卡司？黃偉哲賣關子表示，下週12月15日將1次全數公開，「當然還有更精彩的陣容！」

黃偉哲說，歷年台南跨年卡司橫跨台、韓、日、荷、英等國，每年都讓粉絲敲碗敲不停。今年也多虧民間力量支持，讓市府能在有限資源下，把整個12月的耶誕跨年系列活動做得又豐富又多元。

