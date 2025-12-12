馬偕醫院白衣天使收到555杯飲料 捐贈者曝光是大咖天團

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團告五人暖心響應公益，3人今天現身茶飲品牌門市活動，霸氣宣布購買555杯飲料，全數致贈給馬偕醫院的白衣天使，不忘自掏腰包又加碼再買100杯茶飲，給到支持的哈瓜（粉絲名）。

告五人行程滿檔依舊堅持把愛送出去。（相信音樂提供）

告五人談到醫護人員時語氣滿滿敬意，「他們是很多人心中的英雄，希望555杯飲料能成為一股小小的暖流，帶走一點疲憊。如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」活動恰逢12月12日，團員笑喊：「特別選在這一天，『一二一二』愛心起步走，邀請大家一起把溫暖傳出去。」

告五人今年捐出高雄世運主場館演唱會收益台幣1200萬元，支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，前陣子還以零唱酬演出、自貼妝髮交通成本出席磊山保經公益音樂會，同時他們也是癌症希望基金會公益希望大使。

告五人代言的茶飲品牌，看見他們長期對公益的投入，決定發起公益計畫，把中山南西門市開幕日的一日營業所得，全數捐贈給華山基金會，用於陪伴長輩們歲末圍爐與關懷服務，讓大家買的一杯飲料，不只是為自己加溫，也可以為社會多增添一份溫度。

告五人送飲料力挺辛苦的醫護人員。（馬偕紀念醫院提供）

告五人也響應公益，加碼555杯飲料送到馬偕醫院。數字「555」不只巧妙呼應告五人團名，更像是一封以飲料寫成的暖心情書，用最直接的方式向辛苦的醫護人員說：「謝謝你們，辛苦了。」團員們始終相信，音樂人的影響力不只存在舞台上，而是能在生活裡變成真正的改變。告五人謙虛地說：「這只是『我們想做點什麼』的直覺，如果這555杯飲料能讓醫護人員感受到溫度，那就夠了。」

