中國「直屏劇」爆紅 贏在短小輕快不說教

微短劇《偷偷愛上你之許你》。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期中國「直屏劇」（亦稱微短劇，台灣的直式短劇）廣受歡迎，不但內容推陳出新，觀眾數也飛速成長，堪稱網路最強勢新潮流。這種直式短劇是順應智慧型手機流行而出現的戲劇形式，除了中國大為風行之外，北美等地也不斷投入創作，成為全球風潮。

相較於傳統收視習慣採橫式螢幕，配合手機螢幕尺寸的直式短劇只要拿起手機就能看，而且內容天馬行空，從穿越進小說內成為惡毒女配角、時光回溯到悲劇發生前、特殊系統綁定攻略、世界末日喪屍求生術、霸總嬌妻愛情、虐心動人故事......種類琳瑯滿目。其中共通點就是輕鬆有趣，且不具說教意味，隨時能看，隨時能停，加上集數不多，常常令人欲罷不能。

趙露思演出的微短劇《偷偷愛上你之許你》，設侵權而下架。（翻攝自微博）

別以為這種劇的演員都是無名小卒，中國女星趙露思先前也拍攝這類型影劇，只不過後來因內容涉及抄襲引發爭議，故倉促下架。直式短劇的出現也為許多演員打開星路，受到直式畫面影響，螢幕窄特寫集中一個人，演員本人的高矮沒有太大關係，打破了傳統戲劇都是高個子比較有機會的限制，因此不同類型的演員百花齊放，也讓這種戲劇形式充滿生命力。

目前台灣也有製作團隊著手打直式短劇，不過是否能夠受到台灣觀眾青睞還有待考驗。

