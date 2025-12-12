自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國「直屏劇」爆紅 贏在短小輕快不說教

微短劇《偷偷愛上你之許你》。（翻攝自微博）微短劇《偷偷愛上你之許你》。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期中國「直屏劇」（亦稱微短劇，台灣的直式短劇）廣受歡迎，不但內容推陳出新，觀眾數也飛速成長，堪稱網路最強勢新潮流。這種直式短劇是順應智慧型手機流行而出現的戲劇形式，除了中國大為風行之外，北美等地也不斷投入創作，成為全球風潮。

相較於傳統收視習慣採橫式螢幕，配合手機螢幕尺寸的直式短劇只要拿起手機就能看，而且內容天馬行空，從穿越進小說內成為惡毒女配角、時光回溯到悲劇發生前、特殊系統綁定攻略、世界末日喪屍求生術、霸總嬌妻愛情、虐心動人故事......種類琳瑯滿目。其中共通點就是輕鬆有趣，且不具說教意味，隨時能看，隨時能停，加上集數不多，常常令人欲罷不能。

趙露思演出的微短劇《偷偷愛上你之許你》，設侵權而下架。（翻攝自微博）趙露思演出的微短劇《偷偷愛上你之許你》，設侵權而下架。（翻攝自微博）

別以為這種劇的演員都是無名小卒，中國女星趙露思先前也拍攝這類型影劇，只不過後來因內容涉及抄襲引發爭議，故倉促下架。直式短劇的出現也為許多演員打開星路，受到直式畫面影響，螢幕窄特寫集中一個人，演員本人的高矮沒有太大關係，打破了傳統戲劇都是高個子比較有機會的限制，因此不同類型的演員百花齊放，也讓這種戲劇形式充滿生命力。

目前台灣也有製作團隊著手打直式短劇，不過是否能夠受到台灣觀眾青睞還有待考驗。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中