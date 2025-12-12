自由電子報
娛樂 最新消息

李棟旭暌違8年來台！興奮喊話：太久沒見了

李棟旭期待將再度訪台，感謝粉絲一直等著他。（KINGKONG by STARSHIP提供）李棟旭期待將再度訪台，感謝粉絲一直等著他。（KINGKONG by STARSHIP提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李棟旭暌違8年即將來台，他將帶著全新巡迴粉絲見面會「MY SWEET HOME」正式宣布起跑，台北場LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR 「MY SWEET HOME」 in Taipei，在2026年1月31日下午4點在台北和平籃球館舉行。

李棟旭即將再度訪台，揪粉絲明年一月底相聚。（KINGKONG by STARSHIP提供）李棟旭即將再度訪台，揪粉絲明年一月底相聚。（KINGKONG by STARSHIP提供）

李棟旭這次見面會「MY SWEET HOME」象徵著他為粉絲打造的獨特空間，對李棟旭而言這個甜蜜的「家」，正是指粉絲們聚集的地方，是李棟旭與他們共度難忘時光的地方，李棟旭期盼著到場的粉絲們能與他分享這份溫暖與感動，自然少不了與粉絲們近距離互動。宣傳海報中，李棟旭展現在家中一般的自在，舒適地躺在沙發上，迷人眼神讓人很難抗拒這樣來自男神「MY SWEET HOME」的溫暖邀約。

李棟旭用心打造全新巡迴見面會，期待與粉絲相聚。（KINGKONG by STARSHIP提供）李棟旭用心打造全新巡迴見面會，期待與粉絲相聚。（KINGKONG by STARSHIP提供）

李棟旭滿心期待著飛往全球各地會粉絲，「MY SWEET HOME」將自今年底起至明年，在全球各地陸續舉辦。提起時隔8年即將再度來台北和粉絲相聚，李棟旭笑說：「太久沒見了，真的興奮又開心，非常感謝一直等著我的粉絲們，讓我們一起創造幸福的時光吧！」

