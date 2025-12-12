自由電子報
娛樂 最新消息

柯基遭虐引爆全網怒火！郭昱晴氣炸通報動保處「15歲老狗現況曝光」

郭昱晴痛批手搖飲男老闆虐狗劣行。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）郭昱晴痛批手搖飲男老闆虐狗劣行。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Threads瘋傳一起虐狗事件，引爆全網怒火！影片中一名男子情緒失控，對家中15歲高齡柯基犬施暴，畫面令人不忍直視。立委兼演員郭昱晴今（12日）凌晨發聲怒斥「太可惡」，並透露自己曾去過該男子經營的飲料店、親眼看過這隻老犬，事件曝光後，大批網友憂心狗狗安危、要求立刻救援。對此，郭昱晴也透露柯基犬目前的處境。

郭昱晴指出，這起飲料店詹姓老闆虐待柯基老犬事件，她已於一早正式通報台北市動保處，動保處也即刻回應並開案調查。針對外界最關心的狗狗現況，郭昱晴說明，目前柯基已由詹男的前同居友人先行帶離，並安置於寵物旅館，該名友人也認為詹姓行為人情緒不穩，因此協助將狗狗暫時隔離安置。

郭昱晴進一步透露，台北市動保處已掌握相關情況，並將於今下午派員前往寵物旅館，評估後續是否送醫檢查，確保老犬身體狀況無虞，她也表示相關進度若有更新，會再向外界說明。

至於網友關心是否還有其他動物受影響，郭昱晴也同步澄清，詹姓男子另有一隻貓咪，但當初與友人分開時已協議「一人帶貓、一人帶狗」，屬於不同飼主，目前貓咪由該名友人照顧，狀況安全，呼籲大家不必過度擔心。

☆動物是人類的朋友，保護動物，也是保護人類共同的家園。☆

點圖放大body

