娛樂 最新消息

金世正美如奧黛麗赫本！出道10年紀念巡演 明年開春來台

金世正演出韓劇《月亮在江邊流淌》。（翻攝自IG）金世正演出韓劇《月亮在江邊流淌》。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣女星金世正相隔兩年再次來台舉行專場，將於2026年1月23日在台北舉辦《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》，作為她出道十週年紀念巡演的其中一站，將與粉絲一同回顧這十年的每一封「信」，門票將於2025年12月13日中午12點全面啟售。

金世正FANCON台北站主視覺。（RICHINING提供）金世正FANCON台北站主視覺。（RICHINING提供）

《Tenth Letter》以「信件」為主題，象徵金世正與粉絲之間累積的情感與時光，串起出道以來的紀錄與心意。海報中她懷抱一疊信件，面帶柔和笑容，畫面散發溫暖冬日氣息，也預告著將迎來一段真摯交流的旅程，她表示這不只是場演出，更是與大家共享回憶的重要時刻。

金世正造型宛如奧黛麗赫本。（翻攝自X）金世正造型宛如奧黛麗赫本。（翻攝自X）

金世正日前也以單曲《太陽系》回歸歌壇，是自2023年9月發行正規專輯《門》以來，相隔2年3個月再次以個人名義推出新作。她透過自然光與古典空間構成的海報與動態影片，預告全新音樂活動，進一步展現她溫柔而沉靜的情感描繪，造型更是美如奧黛麗赫本，十分吸睛。她目前也正於奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》中飾演攤販的朴達利，與姜泰伍飾演的朝鮮王世子靈魂互換身份顛倒的奇幻羅曼史。

金世正最近推出新單曲《太陽系》。（翻攝自X）金世正最近推出新單曲《太陽系》。（翻攝自X）

《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》台北站將於2026年1月23日（五）晚間19:00在TICC台北國際會議中心舉行，票價為VIP區5,680元、A區4,680元、B區3,680元、C區2,680元、身障席2,840元，全場採對號入座，門票將於本週六（13日）中午12點於UDN售票網開賣。購票福利包含Hi-Bye、1:1合照、20人團體合照、親筆簽名海報與台北限定小卡。更多詳情請鎖定RICHINING官方社群專頁。

金世正FANCON台北站票圖。（RICHINING提供）金世正FANCON台北站票圖。（RICHINING提供）

金世正FANCON台北站福利。（RICHINING提供）金世正FANCON台北站福利。（RICHINING提供）

