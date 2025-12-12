自由電子報
娛樂 最新消息

陳珊妮演戲處女作獻給日劇！擔心毀NHK百年聲譽

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本NHK放送100週年紀念特別劇《火星女王》即將於12月14日起每周日中午12點更新，陳珊妮參演該劇，特別於開播前在社群分享參演該劇的幕後花絮與心情，她自曝：「第一次拍戲竟然不太緊張，反而比第一次唱歌更從容。」提到與日本影后宮澤理惠的對戲，笑稱拍攝現場「有點浪漫」。

陳珊妮在《火星女王》飾演強權代表ISDA首腦，這是她第一次演日劇。（Hami Video提供）陳珊妮在《火星女王》飾演強權代表ISDA首腦，這是她第一次演日劇。（Hami Video提供）

「台灣音樂界女王」陳珊妮獻出戲劇處女作，飾演的ISDA最高首腦，一身黑色高領制服與過膝高跟長靴展現無人可及的權力氣場，陳珊妮近日在社群發文，自揭原本以為只是客串，結果導演直接認定她就是劇中霸權代表，她幽默回憶：「發現不是客串之後開始擔心會不會毀了NHK的百年聲譽。」更打趣說：「不確定敢不敢看首播？我會再努力一下。」

宮澤理惠在《火星女王》飾演ISDA日本分局長，負責「火星撤退計畫」。（Hami Video提供）宮澤理惠在《火星女王》飾演ISDA日本分局長，負責「火星撤退計畫」。（Hami Video提供）

陳珊妮也不藏私分享幕後小花絮，「放飯時間都在NHK食堂吃現煮料理，價格像i珍食一樣便宜，意外地療癒。」雖然每場戲為穿上咬腳的高跟長靴吃盡苦頭，但她不忘感謝拍攝團隊所有夥伴的照顧，「真的非常感心！」而在談到與宮澤理惠的對手戲時，陳珊妮寫道：「有一場戲要猛搖她的肩膀，拍了很多take，覺得很浪漫（？）」一語雙關的神秘描述，也讓粉絲期待台日兩大女王在火星與地球政壇的正面交鋒。

《火星女王》林廷憶在火星成長的視障女孩，但為搭太空船接受嚴格訓練。。（Hami Video提供）《火星女王》林廷憶在火星成長的視障女孩，但為搭太空船接受嚴格訓練。。（Hami Video提供）

《火星女王》劇情設定於距今100年後的2125年，人類移居火星已滿40年，由陳珊妮領導的強權組織ISDA主導統治，但火星居民渴望自由，社會氛圍暗潮洶湧；由林廷憶飾演的女主角莉莉-E1102自幼在火星成長且先天視障，長期接受嚴格訓練，只為搭乘太空船前往地球；菅田將暉則飾演的ISDA地球職員白石蒼人，兩人雖分屬兩個星球，卻因共同喜愛地球樂團「Disk-Miners」透過廣播悄悄連結情感，也在無人知曉的情況下，彼此訂下了一段承諾。

林廷憶在《火星女王》飾演女主角，在火星成長的視障女孩，但為搭太空船接受嚴格訓練。（Hami Video提供）林廷憶在《火星女王》飾演女主角，在火星成長的視障女孩，但為搭太空船接受嚴格訓練。（Hami Video提供）

日前舉行的記者會中，菅田將暉提到：「當初第一次讀劇本時，或許因為劇情設定在100年後的世界，有些超出想像範圍，因此花了點時間才逐漸理解。」談及「是否想親自去火星看看」這個話題時，他笑說：「一開始會覺得好像不太想去火星，但如果可以簡單地抵達的話，也許不錯呢！其實我還滿好奇的，像體驗重力感覺，真的會想去看看。」

林廷憶（左）從眾多試鏡對手中脫穎而出，成為NHK百年科幻鉅作《火星女王》女主角。（Hami Video提供）林廷憶（左）從眾多試鏡對手中脫穎而出，成為NHK百年科幻鉅作《火星女王》女主角。（Hami Video提供）

菅田將暉也分享了與林廷憶初次見面時的趣事：「第一次見面的時候，林廷憶正在練吉他。在這麼多挑戰下，包括以英、日文演出、飾演視障角色、彈吉他、唱歌，她還是展現出十足的享受與投入。看到她那麼開心，我也感染到了，就和她一起即興合奏了起來。」這段幕後故事也令人更好奇兩人在螢幕前的精彩火花。《火星女王》全劇共3集，將於12月14日起在Hami Video全台首播。

點圖放大body

