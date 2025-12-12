自由電子報
于朦朧效應發酵！他驚爆「娛樂圈內幕」 觀眾集體抵制：80％ 演員失業

中國男星于朦朧9月11日身亡，消息震撼演藝圈，事件至今疑點重重。（翻攝自微博）中國男星于朦朧9月11日身亡，消息震撼演藝圈，事件至今疑點重重。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日身亡，消息震撼演藝圈，事件至今疑點重重，網路輿論持續延燒，整個中國娛樂圈也因抵制聲浪而陷入前所未有的寒冬。演員李亭哲最近再度發聲，甚至直言：「娛樂圈真的要黃（搞砸）了。」

李亭哲是最早替于朦朧抱不平的人，他近日連續在影音平台分享兩支影片，自稱帶來「好消息」，指網友的抵制行動已出現效果。他說，今年約有65％的演員全年沒戲拍，還說這數字可能低估，實際上恐怕逼近80％，除了短劇之外，連導演、製片都陷入無工可接的困境，不少人乾脆轉跑道直播帶貨。

李亭哲是最早替于朦朧抱不平的人。（翻攝自微博）李亭哲是最早替于朦朧抱不平的人。（翻攝自微博）

他透露，從收入就能看出這波影視寒冬有多嚴重。2020年演員平均收入約800萬，如今跌到不足200萬；許多明星片酬只剩以前的十分之一，普通演員更是幾乎看不到錢。他無奈感嘆：「演藝圈再這樣下去，真的要黃了。」

李亭哲還提到，2025年的電影產量約400部，數量跟往年差不多，但真正賺錢的電影卻只有約10部。他分享自己最近去電影院看電影時，「電影院就我一個人在看，孤芳自賞」，直言若情況持續惡化，中國電影院恐怕會倒閉一半。

他的影片底下湧入大批粉絲留言，許多人貼出于朦朧的照片，語氣激動：「活該」、「現世報」、「他們只是收入少了，可是他連命都沒了」、「于回來我們就看」、「讓他回來，我們的錢就願意花給娛樂圈」。

自于朦朧事件爆發後，不分世代的觀眾都加入抵制，喊著「黃了好」，拒絕再花一毛錢買票、買周邊，要讓「造孽者付出代價」。這場風暴不只讓中國影視產業陷入全面低迷，也讓演員、劇組收入大幅下滑，影院觀影率與票房更是冷得刺骨。外界也開始重新思考，到底出了什麼問題，這套制度是否該徹底被重新檢視。

