小布帶影迷重回F1的熱血沸騰！《F1電影》正式登陸串流上線

布萊德彼特主演《F1電影》創下多項票房紀錄。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕一級方程式賽車「F1」2025賽季剛落幕，話題持續燃燒！仍沉浸在賽季激情中的車迷無須擔心空檔，由奧斯卡得主、永遠的男神「小布」布萊德彼特主演，創下多項票房紀錄的《F1電影》終於正式在Apple TV熱播中，讓影迷在家也能再次感受極速賽道的震撼。

布萊德彼特主演《F1電影》刷新個人票房成績。（Apple TV提供）

該片由《捍衛戰士：獨行俠》喬瑟夫柯辛斯基執導並擔任監製，以及曾獲7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓共同擔任監製攜手打造。今年橫掃全球票房，寫下6.3億美金（約台幣196.623億元）的亮眼成績，成為影史最賣座的體育主題電影，口碑同樣出色，爛番茄評論網維持82 %新鮮度、爆米花指數97%高分好評，可謂叫好又叫座，並入圍金球獎最佳電影與票房成就獎與最佳原創配樂。

《F1電影》正式登上串流平台。（Apple TV提供）

Apple TV同步釋出全新熱血預告與劇照，讓影迷一窺更多精彩畫面。劇情講述傳奇賽車手桑尼海耶斯被說服重出江湖，帶領一支苦苦掙扎的一級方程式車隊，並指導一位年輕的熱門車手，同時追逐最後一次救贖的機會。《F1電影》現已於Apple TV熱播中。

