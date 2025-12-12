泰讚了！泰勒絲全新紀錄片影集、最終場演唱會電影 獨家登陸Disney+

〔記者許世穎／綜合報導〕坐擁14座葛萊美獎的美國樂壇天后泰勒絲今（12）日透過全新紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》、最終場演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》兩個全新企劃，重磅回歸Disney+，為觀眾帶來前所未有的視角，一起深入直擊這場全球為之瘋狂、締造無數紀錄的《時代巡迴演唱會》最真實的幕後世界！

泰勒絲推出全新紀錄片影集和和演唱會電影。（Disney+ 提供）

紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》共6集，深入呈現泰勒絲在巡演期間登上全球頭條、感動全球歌迷的生活點滴。除了本人的深度訪談，還有新生代創作才女葛蕾西、小天后莎賓娜卡本特、紅髮艾德以及英倫天籟Florence Welch等星光熠熠的驚喜演出者，更有家人好友們分享從未曝光的幕後故事。

請繼續往下閱讀...

近日泰勒絲也現身紐約迪士尼公司位於哈德遜廣場7號的劇院，與《時代巡迴演唱會》的樂團成員、舞者、和聲歌手以及家人們一起參加了前兩集的特映會，這場溫馨的聚會讓參與的工作人員們得以搶先重溫這段難忘的旅程。

泰勒絲推出全新紀錄片影集和和演唱會電影。（Disney+ 提供）

而Swifties（粉絲的稱呼）們也對「最喜歡的英文老師和體育老師」泰勒絲與未婚夫NFL美式足球明星特拉維斯凱爾西Travis Kelce的甜蜜互動期待不已，未婚夫在倫敦場驚喜上台、公主抱泰勒絲引起全場轟動！觀眾同時能一窺這場史詩級巡演是如何從零開始打造，每個舞台設計、每套表演服、每個讓你尖叫落淚的驚喜時刻背後都藏著什麼秘密？影集今起每週上線兩集，帶觀眾看見那些可能從未想過的幕後思考與風光。

同樣於今日在Disney+首播、於加拿大溫哥華拍攝的《The Final Show》，完整記錄了那場讓全球Swifties依依不捨的最終場演唱會！最重磅的是，電影中首度完整呈現2024年發行的新專輯《THE TORTURED POETS DEPARTMENT》曲目精采演出，不論是否有搶到演唱會門票，絕對不能再錯過今天與全球Swifties再度共襄盛舉一場時代音樂盛事的機會！

紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》精彩預告：

紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》精彩預告（2）：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法