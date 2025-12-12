自由電子報
娛樂 電視

八點檔男星拍戲「樹幹直插後背」 驚悚過程曝：無法呼吸

〔記者林欣穎／台北報導〕以「天生壞人臉」著稱的資深演員陳文山，憑多部戲劇中的反派角色深受觀眾熟知，近日他登上《聚焦2.0》時大方自爆，自己是個名副其實的「螞蟻人」，但隨著年紀漸長，加上有糖尿病家族史，讓他開始關心自身健康狀況。所幸近年檢查結果都相當正常，讓他笑稱自己是「天選之人」。

陳文山雖有糖尿病家族史，依然樂當「螞蟻人」。（年代提供）陳文山雖有糖尿病家族史，依然樂當「螞蟻人」。（年代提供）

出道38年戲齡深厚的陳文山，作品橫跨八點檔、連續劇與古裝戲，談及多年拍戲經歷，陳文山分享某次在山坡拍攝打滾動作戲時，因場地未徹底檢查，加上穿短袖無法配戴護具，只能硬著頭皮上陣。沒想到正式翻滾時，竟被剛鋸過的樹幹「直插後背」，劇痛宛如被卡車撞擊，甚至一度無法呼吸、腦中閃過「人生到此為止」的念頭。所幸緊急送醫後確認無大礙，他也立刻返回劇組繼續拍攝，敬業態度令人佩服。

陳文山登上《聚焦2.0》重現多個經典角色。（年代提供）陳文山登上《聚焦2.0》重現多個經典角色。（年代提供）

雖然有家族病史，愛吃甜食的陳文山仍難抵珍珠奶茶、楊枝甘露等甜品誘惑。節目製作單位特別邀請專家，利用燕麥、黑芝麻粉、黑豆粉及水果調製出「李多慧果昔」，希望幫他解饞兼顧健康，起初他半信半疑，但淺嚐一口後立刻驚呼「超好喝」，甚至現場跳起時下爆紅的「上車舞」，逗得全場哄堂大笑。

