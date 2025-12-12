自由電子報
娛樂 最新消息

不藏了！雲林跨年晚會卡司登場 壓軸「神祕韓團」曝光

睽違12年再度舉辦跨年晚會，雲林縣府邀請11組歌手輪番登場，還有韓團「HIGHLIGHT」壓軸倒數。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府睽違12年再度舉辦跨年晚會，12月31日將在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場登場，雲林縣長張麗善今（12）日公布壓軸陪民眾一起倒數迎接2026新年的韓團「HIGHLIGHT」，現場還播放成員尹斗俊等4人錄製給粉絲的影片，相約雲林一起跨年。

雲林縣跨年晚會重金邀請韓團「HIGHLIGHT」壓軸與民眾一起倒數迎接2026年。（雲林縣府提供）雲林縣跨年晚會重金邀請韓團「HIGHLIGHT」壓軸與民眾一起倒數迎接2026年。（雲林縣府提供）

雲林縣府今天召開跨年晚會記者會，由歌手舞思愛高亢、熱情歌聲及舞蹈為演唱會熱身，張麗善指出，擔任縣長7年，許多民眾期待縣府舉辦跨年晚會，今年終於再度舉辦，卡司陣容堅強，有11組歌手接力開唱，更邀請韓團「HIGHLIGHT」4名成員來陪大家壓軸倒數跨年。

雲林縣跨年晚會邀請韓團「HIGHLIGHT」壓軸與民眾一起倒數迎接2026年，4名成員特別錄製影片與大家相約雲林見。（記者黃淑莉攝）雲林縣跨年晚會邀請韓團「HIGHLIGHT」壓軸與民眾一起倒數迎接2026年，4名成員特別錄製影片與大家相約雲林見。（記者黃淑莉攝）

文化觀光處長陳璧君表示，今年跨年晚會卡司除韓團「HIGHLIGHT」，還有羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組，另配合縣立田徑場場域打造的半環場弧形煙火秀，共計360秒超過7000發煙火，陪大家一起迎接新年。

睽違12年再度舉辦跨年晚會，雲林縣府邀請11組歌手輪番登場，還有韓團「HIGHLIGHT」壓軸倒數。（記者黃淑莉攝）睽違12年再度舉辦跨年晚會，雲林縣府邀請11組歌手輪番登場，還有韓團「HIGHLIGHT」壓軸倒數。（記者黃淑莉攝）

陳璧君說，雲林Light up跨年晚會從12月31日下午6點開始，現場可容納3萬人，下午4點開放入場，完全免門票，周邊還有市集、景點與農特產品推廣活動，晚會場地交通便利鄰近高鐵雲林站，步行只要6分鐘，且周邊有停車場可停上千席汽機車，歡迎大家來雲林跨年。

