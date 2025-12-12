自由電子報
娛樂 電視

杜汶澤早洩喜劇標準「像看A片」 認了：有反應跟沒反應

〔記者蕭方綺／台北報導〕「2025卡米地站立喜劇爭霸賽」決賽將於明天下午3點在臺北表演藝術中心藍盒子登場。今年卡米地賽事更迎來史上最具討論度的評審陣容，除了人氣《百靈果News》主持人凱莉、卡米地創辦人張碩修Social，最吸睛的莫過於首次加入評審席的港星出身杜汶澤，消息一出便讓喜劇圈瞬間沸騰，被網友形容：「這次評審太狠，選手上台壓力會直接翻倍！」

杜汶澤重磅加盟卡米地站立喜劇爭霸賽評審。（卡米地喜劇俱樂部提供）杜汶澤重磅加盟卡米地站立喜劇爭霸賽評審。（卡米地喜劇俱樂部提供）

首次擔任台灣站立喜劇大賽評審，杜汶澤以一貫犀利直白的風格表示，他眼中沒有港式、台式喜感的差異：「全世界都一樣，只有好笑和不好笑。」至於心目中的判斷標準，他更語出驚人：「好不好笑很直接，就像你看A片一樣，不會分析為什麼有人誘惑你，只有兩種反應：有反應、沒反應。」而是否有意挑戰台灣的站立喜劇？他幽默吐槽自己：「以我國語水平，我覺得先解決日常溝通問題再說。」

今年再度擔任決賽評審的凱莉，談到心目中的好笑標準時，強調喜劇的主觀性：「我會把自己當一般觀眾，如果一位表演者一上台就讓我想聽他說話、講的內容超乎預期、有感染力、能讓全場笑出來，那就是好表演。」至於這次與杜汶澤同台評審，她笑說非常期待兩人的互動：「他是非常專業、經驗老到的表演者。我之前跟他合作過，只要我做出最真實的反應，他什麼哏都能接，而且還能接得更好笑。」

卡米地站立喜劇爭霸賽決賽由壯壯陳彥壯主持，杜汶澤、凱莉、涵冷娜、張碩修Social當評審。（卡米地喜劇俱樂部提供）卡米地站立喜劇爭霸賽決賽由壯壯陳彥壯主持，杜汶澤、凱莉、涵冷娜、張碩修Social當評審。（卡米地喜劇俱樂部提供）

邀請杜汶澤入列評審，卡米地創辦人張碩修Social直言，此舉絕對會為決賽帶來更多不確定性：「杜汶澤是老資格的專業藝人，也長期從事搞笑演出。對參賽者而言，被他評分與交流是一種榮譽。」但他也指出這將創造刺激又危險的化學反應：「選手可能因此加一些香港相關或吐槽的梗，可能引起大效果，也可能有後座力。這些都是比賽最有趣的變數。」

他更期待杜汶澤能從資深表演者角度，給選手帶來真正的突破：「他涉獵廣、眼光準，講評不只客觀還能一針見血，希望他能幫選手打通任督二脈。」

點圖放大body

