自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

口嫌體正直！日本動畫《鬼滅之刃》中國狂賣30億票房

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在中國上映，昨天（11日）正式下檔，創下6.77億人民幣（約台幣29.9億元），完全不受近期中日關係緊張影響。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在中國人氣夯。（翻攝自燈塔）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在中國人氣夯。（翻攝自燈塔）

日本首相高市早苗先前發表的「台灣有事」言論，使得中日關係緊張，不少中國網友也發聲要抵制日貨，導致不少日本藝人在中國的演唱會、見面會紛紛取消，甚至出現歌手唱到一半，直接喊卡請下台的窘況，天后濱崎步也深受其害，上海演唱會被迫取消，只好舉行「空無一人」的演唱會。

不過中國網友還是口嫌體正直，嘴上全面抵制日本，卻進電影院支持《鬼滅之刃》的劇場版，畢竟這是一部在全球創下驚人票房的續集作品，就算中國網路上已經出現盜版，但死忠動漫迷還是非得在電影院觀看不可。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》中國票房開紅盤。（翻攝自燈塔）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》中國票房開紅盤。（翻攝自燈塔）

電影在11月14日在中國上映，根據電影網站《燈塔》數據指出，上映將近一個月，累積票房為6.77億人民幣，觀影人次更高達1629萬人次。類似情形還有最新上映的《動物方城市2》，上映才13天，票房就高達31億人民幣（約台幣137億），擊敗《復仇者聯盟4：終局之戰》創下的中國影史冒險片單日票房紀錄，迪士尼動畫電影在中國仍是很能打。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中