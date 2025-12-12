口嫌體正直！日本動畫《鬼滅之刃》中國狂賣30億票房

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在中國上映，昨天（11日）正式下檔，創下6.77億人民幣（約台幣29.9億元），完全不受近期中日關係緊張影響。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在中國人氣夯。（翻攝自燈塔）

日本首相高市早苗先前發表的「台灣有事」言論，使得中日關係緊張，不少中國網友也發聲要抵制日貨，導致不少日本藝人在中國的演唱會、見面會紛紛取消，甚至出現歌手唱到一半，直接喊卡請下台的窘況，天后濱崎步也深受其害，上海演唱會被迫取消，只好舉行「空無一人」的演唱會。

不過中國網友還是口嫌體正直，嘴上全面抵制日本，卻進電影院支持《鬼滅之刃》的劇場版，畢竟這是一部在全球創下驚人票房的續集作品，就算中國網路上已經出現盜版，但死忠動漫迷還是非得在電影院觀看不可。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》中國票房開紅盤。（翻攝自燈塔）

電影在11月14日在中國上映，根據電影網站《燈塔》數據指出，上映將近一個月，累積票房為6.77億人民幣，觀影人次更高達1629萬人次。類似情形還有最新上映的《動物方城市2》，上映才13天，票房就高達31億人民幣（約台幣137億），擊敗《復仇者聯盟4：終局之戰》創下的中國影史冒險片單日票房紀錄，迪士尼動畫電影在中國仍是很能打。

