盧廣仲台中跨年想逛夜市 阿Ken愛到想買房置產

〔記者林欣穎／台北報導〕「2026台中最強跨年夜」由三立電視及群健電視聯合製播，今年打出一波波重量級卡司：告五人開場、蕭敬騰倒數、動力火車跨年後首秀，今（12）日再揭曉「三金歌王」盧廣仲，以及陪觀眾high到凌晨1點的「怕胖團」加入，主持人由主持台中跨年近十年、想遷戶籍到台中的阿Ken蟬連，對此阿Ken笑說：「我想要在台中置產，才有機會遷，再給我一些時間，讓我有能力在台中買房吧，哈哈！」

盧廣仲想在跨年後至少買10項夜市美食。（三立提供）

阿Ken謙虛表示：「台中市政府不嫌棄，每年都讓我能夠自在地表達『Ken式幽默』，加上台中的朋友擁有最澎湃的熱情，讓我對台中鄉親的掌聲和歡笑聲上癮啦，所以新的一年就要從台中開始！」他大力推薦台中甜點：太陽餅、老字號麻糬和大甲芋香包。

每年主持跨年晚都是一場體力持久戰，阿Ken說：「我們會在後台煮火鍋，喝薑茶，基本上主持到倒數的時候，我的身體是熱到可以打赤膊的！」

阿Ken擔任主持人。（三立提供）

盧廣仲也是台中美食、夜市的愛好者：「很喜歡逢甲夜市，因為之前同學在逢甲唸書，所以每次去找他的時候都會一起去夜市，最喜歡吃大腸包小腸裡面的蒜頭，因為很蒜味，很像是一種好吃蔬菜應該有的味道，喜歡一百分。」他希望演出結束後，至少買十樣夜市食物跟同事在車上吃。

搭配適合的飲品一邊等著倒數跨年，盧廣仲說：「每一年心情不一樣，2026希望可以用非常隨性輕鬆的小品食物來迎接，我非常期待，從台中一路北上到台北的這段跨年時光。」

「2026台中最強跨年夜」由動力火車擔任2026年首秀，怕胖團則接棒成為2026年上台的第一組樂團，與觀眾一起嗨到晚會結束，問他們倒數的時候會做什麼？主唱閃亮說：「當然是在後台看前輩們怎麼帥氣地倒數。這是近距離觀摩『神級演出』的絕佳機會，順便偷學兩招，等一下上台才接得住那個氣勢！」

怕胖團。（三立提供）

貝斯手大寶說：「我會沉浸在動力火車的歌聲裡抬頭找煙火，那種全場大合唱的感動，光用想的就覺得會起雞皮疙瘩。」鼓手老外內心戲路線，想在倒數聲中在心裡跟2025的一切好好說再見，把心情歸零後全心全意迎接 2026 的到來。」

閃亮和大寶有志一同表示演出結束只有一件事，就是「吃」！閃亮說：「我要立刻吃一碗控肉飯，然後把東泉辣椒醬加爆、加到滿出來！對我來說，東泉就是台中美食的靈魂，吃完這一碗再睡覺，就是完美無敵。」大寶想吃爆逢甲夜市的章魚小丸子配木瓜牛奶！還有中華路夜市的臭豆腐跟蚵仔煎也是我的心頭好，完全無法割捨。」老外最想吃東興市「魯肉義」，但凌晨1點應該已經打烊了，他說：「沒關係，台中美食這麼多，跟朋友聚在一起吃什麼都開心。」

至今連續第9年由三立電視及群健電視聯合製播，「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請大家一同參與這場由阿Ken主持，蕭敬騰、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、動力火車、怕胖團等「全A咖」接力的音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。主辦單位特別提醒，當天人潮眾多擁擠，請大家多利用大眾運輸工具前往會場，才能在散場後快速又平安回家。

