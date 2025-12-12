坤達書偉涉閃兵案 罕見合體Energy近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy近來悄悄合體，接下愛心大使任務關懷毛小孩。他們接獲邀請後立即答應，活動當天一行人接力搬運重達1噸的飼料，每人手上、肩上都扛著沉甸甸的飼料袋，卻絲毫感受不到疲憊。

Hit Fm聯播網與快電商、寵物公園響應「毛起來愛」活動，共同捐贈 1000 公斤飼料。Energy擔任愛心大使，與愛心總召夏和熙、Hit Fm《HIT週末!》DJ Gigi、快電商創辦人森田、聯合創辦人ㄚ頭、創辦人陳雋希 VIC，以及萬達寵物執行長李俊廣、萬達寵物副執行長羅至玄，一同將飼料親送至「毛腿腿浪愛幸福協會」。

Energy合體擔任愛心大使助浪浪送暖。（Hit Fm提供）

坤達與書偉因涉入閃兵案掀波，這次因公益活動再度合體也難得在鏡頭前露面。

書偉對園區裡一隻非常親人的哈士奇印象深刻，對方一直想玩丟接遊戲。他說，浪浪的眼神總是很單純，「你給牠一點愛，牠就會用全部的愛回應你。」他也分享，家中兩隻貓咪原本是浪浪，過去更曾照顧4隻吉娃娃，因此能替浪浪盡一份心力讓他特別開心。

坤達表示，「毛起來愛」是一項非常有意義的活動，是愛的能量傳遞。「當你看到牠們開心的反應，你得到的能量更多。」身為貓奴，他說家裡的Chiro和Hana 就是他的一切，只要牠們健康快樂，他就心滿意足。

