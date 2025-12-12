自由電子報
娛樂 音樂

張棋惠唱一半蟑螂球竄入觀眾席 尖叫聲不斷失控場面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕張棋惠日前在台北開唱，前陣子她因為「蟑螂亂入」的畫面爆紅，她將這段意外搬上舞台，在演唱《她來聽我的演唱會》時，演出中突然推出兩顆貼滿蟑螂的「蟑螂球」衝向觀眾席，現場尖叫與笑聲四起。

張棋惠台北開唱驚喜連連。（好撐音樂提供）張棋惠台北開唱驚喜連連。（好撐音樂提供）

張棋惠分享，每個人心中都有害怕的事，只要願意用一點勇敢面對，恐懼也能變成很好玩的回憶。她忍不住笑說：「就連亂入我活動的那隻蟑螂，都算是我的貴人啦！」

回顧25年的音樂旅程，從經典歌曲到多首精心編排舞台，每一段都勾起觀眾的青春記憶。她特別為粉絲重新改編《一千零一個願望》，在螢光燈海中全場合唱，彷彿回到25年前的青春時光。張棋惠感動說：「看到大家一起合唱的那一刻，我知道我的努力沒有白費。」

張棋惠宣布高雄加場的好消息。（好撐音樂提供）張棋惠宣布高雄加場的好消息。（好撐音樂提供）

張棋惠祭出一連串驚喜橋段，把全場情緒推向最高點。原先預告「吳青峰」要現身，燈一亮卻走出好友黃豪平，他模仿青峰的語氣與走路姿勢，讓全場大爆笑。兩人合唱《愛情限時批》，默契十足、笑點不斷。張棋惠也提到，青峰真的錄了祝福影片，但現場播出的畫面仍是黃豪平版本，再度引發笑聲。

張棋惠與演唱會嘉賓李炳輝合唱。（好撐音樂提供）張棋惠與演唱會嘉賓李炳輝合唱。（好撐音樂提供）

張棋惠不忘邀來25週年最具意義的嘉賓李炳輝。她說，當初因為模仿李炳輝創下百萬流量，這次能請到本尊同台，是她心中最圓滿的時刻，也在現場表達感謝。兩人合唱《晚頭仔水雞》，原本安排李炳輝坐著唱，但他全程站著演出，唱完還笑說：「你的熱情讓我坐不住！」現場掌聲不斷。

張棋惠也宣布南下高雄，追加舉辦「米米之音」高雄場演唱會，明年1月3日在高雄LIVE WAREHOUSE開唱。

