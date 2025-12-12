自由電子報
娛樂 電視

謝京穎爆懷孕！公開「孕肚」 承認「沒補染髮」與安胎有關

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎和Energy團員張書偉結婚2年，近期演出民視八點檔《好運來》，卻因臉型變圓、小腹微隆，以及一頭明顯的「布丁頭」被懷疑「好孕來」。對此，謝京穎昨（11 日）在社群限時動態親自回應，大方揭露布丁頭的真正原因，確實和「安胎」有關，但在安胎的不是她，而是她的閨密髮型師Sherry。

謝京穎。（翻攝自臉書）謝京穎。（翻攝自臉書）

婚後孕事備受關注的謝京穎，最近因不補染髮根被外界揣測有喜。她哭笑不得地說：「是不是覺得我都不去補染頭髮？不是啊！怎麼不去補染你告訴我！」原來，髮型師 Sherry 比她更早「好孕來」，她無奈又好笑地補充：「髮型師每天都在安胎，她已經安胎 4 個多月。」下一秒，髮型師摸著孕肚向鏡頭喊：「是我的錯啦！」

謝京穎（左）解釋沒補染頭髮，是因為髮型師懷孕正在安胎。（翻攝自臉書）謝京穎（左）解釋沒補染頭髮，是因為髮型師懷孕正在安胎。（翻攝自臉書）

因為髮型師即將臨盆，謝京穎笑說：「而且，她都要生了，我還要再等。」對方甚至提議：「還是妳來月子中心找我染？」意味著她得再撐一陣子才能補染。謝京穎也相當體諒：「我是覺得我現在頭髮也滿好看的，是另外一種style，要不我就戴帽子就好了啊。」並暖心強調「小寶比較重要，我的頭髮不重要」。

謝京穎（左）解釋沒補染頭髮，是因為髮型師懷孕正在安胎。（翻攝自臉書）謝京穎（左）解釋沒補染頭髮，是因為髮型師懷孕正在安胎。（翻攝自臉書）

至於外界最關心的「是否懷孕」，謝京穎雖澄清了布丁頭的原因，但仍未正面回答有無懷孕，或許尚未到可以公布「好孕來」的時間。

