（連線報導）超少女親曝試鏡完內心飆髒話！厭世反英雄被虧以前打過架

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕DC宇宙新作《超少女》今（12）日曝光首支預告，DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩日前帶領化身「超少女」卡拉佐艾爾的米莉愛考克，以及導演克雷格格里斯佩伊一同出席線上記者會，米莉回憶當初試鏡完立刻有獲選的直覺：「當時我心裡就冒出一句『X！有了，我真的拿到了！』」

詹姆斯岡恩（左起）、米莉愛考克、導演克雷格格里斯佩伊一同出席《超少女》線上記者會。（華納兄弟提供）

電影承接今年暑假推出的《超人》，米莉已於片尾亮相，新作中她將有更多與「超狗」氪普托的互動，既搞笑又溫暖。預告呈現出星際冒險風格，超少女與她的堂弟超人相比，更帶有厭世感和反英雄氣質，態度更自我鮮明。

米莉回憶當初收到通知忍不住吐槽：「根本沒有人打電話給我，詹姆斯直接傳簡訊給我，還附了一篇《Deadline》的新聞連結，我才知道自己正式拿到這個角色。」她笑說，當時大概已有兩年沒回過家，所以試鏡完就回澳洲，在家中收到簡訊時覺得整件事有點不可思議，「我收到消息那一刻直覺告訴自己，這件事會改變我的人生」，這段經歷，也成了她演出超少女前的特殊回憶。

米莉愛考克透露自己深入研究漫畫《超少女：明日之女》，直說它幾乎成了電影《超少女》故事的聖經。（翻攝自IG）

岡恩強調，DC 做的每件事都是故事為核心，超少女已經很久沒在大銀幕出現，「我讀完湯姆金的漫畫《超少女：明日之女》後，就很想拍這個角色。」米莉也補充自己深入研究了那本漫畫，「它幾乎成了我們故事的聖經，然後我還做了大量特技訓練，保持良好體能，我做了很多特技，真的很有趣。」

談及穿上戰服的感受，米莉形容那是一個非常棒的時刻，她也透露拍動作戲的無論吊鋼絲、爆破、群戲都要完美精準，因為錯了就要重拍，甚至拍打戲拍到一堆瘀青。導演格里斯佩伊除了笑虧她「以前一定打過架」，更補充她當初為了4個半月的體能，每天都從早上5點半就開始訓練，「她的體能和角色表現完全融合，就像她天生就是超少女。」米莉笑說已經變成生活習慣，「雖然累，但真的值得。」

米莉愛考克在《超少女》化身女英雄超少女。（華納兄弟提供）

角色塑造方面，米莉形容超少女是「反英雄」：「她不想被迫當英雄，電影探討她與自身力量和世界的關係，她必須成為自己故事的英雄。」岡恩也指出，「她不迎合任何人，只遵從自己的規則，她的行動會讓觀眾大吃一驚。」格里斯佩伊表示，米莉的表演「抓住角色核心」，無論脆弱、幽默或力量感，都讓鏡頭充滿情感。

此外，米莉透露在電影中展現幽默的方式是透過細微表情與互動，「有的人會注意到，有的人可能忽略，但這種模糊的界線讓角色更真實。」格里斯佩伊也說，這種低調幽默帶來一種細膩感，讓角色更有層次。

《超少女》前導海報日前率先曝光。（華納兄弟提供）

岡恩強調，雖然電影承接DC宇宙世界觀，但卡拉佐艾爾完全是獨立的角色，「她不是超人堂姊而已，她有完整的身份與故事。」格里斯佩伊補充，「觀眾將會有真正的驚喜，這部電影與其他超級英雄片不同，結局令人意外，又充滿力量感。」米莉也說：「她完全按自己方式活著，非常令人期待。」

《超少女》預計2026年6月25日在台上映，除了視覺震撼，也兼具角色的情感厚度，影迷可以期待，一部帶有反英雄氣質、幽默細膩又充滿外星奇觀的 DC宇宙新作。

《超少女》前導預告：

