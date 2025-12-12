自由電子報
「徐若瑄接班人」消失N年！婷婷近況曝光 居酒屋打工吐不復出主因

〔記者邱奕欽／台北報導〕「婷婷」郭婷婷當年以「3EP美少女」票選奪冠，被封為「徐若瑄接班人」的高峰來得太快、太幸運，反讓她迷失方向，壓力大到一度不敢面對外界，淡出演藝圈後，因收入中斷去居酒屋打工。如今，婷婷在訪談中憶起這些年心路歷程時數度哽咽，直言「深層恐懼」才是真正讓她消失多年的原因。

郭婷婷淡出演藝圈多年。（翻攝自IG）郭婷婷淡出演藝圈多年。（翻攝自IG）

婷婷自1999年出道後，因亮眼外型讓她在選秀奪冠後備受看好，演唱、戲劇、主持皆有亮相，卻因過於順遂的起步誤判情勢，她坦言當時以為不必太努力也能持續走紅，反而在工作節奏中逐漸迷惘，深陷自我懷疑，加上外界期待壓力龐大，讓她一度無法面對鏡頭。淡出演藝圈後，婷婷收入驟減，曾到北村豐晴經營的居酒屋打工，這段首次真正接觸一般生活的時期，讓她驚呼：「也太苦了吧！」但也讓自己重新理解踏實感。

婷婷（右）作客那那大師節目談心路歷程。（翻攝自Threads）婷婷（右）作客那那大師節目談心路歷程。（翻攝自Threads）

婷婷談及10幾年未復出的主因，是來自長時間累積的恐懼感，她坦言雖然朋友鼓勵重返主持或拍戲，但她總擔心自己表現不如預期、觀眾不再想看，導致遲遲跨不出去，「那種覺得回不去的害怕，比什麼都折磨。」她感性提到粉絲偶爾分享3EP舊照，讓她因此感受到被記得仍是一種力量，也提醒自己仍有重新出發的可能。

婷婷回憶最黑暗的時期，因跳舞等課程學習進度落後、恐懼感加劇，情緒崩潰到無法聯絡經紀人，甚至缺席已排定的通告，最終因此失去工作。婷婷哽咽表示：「以前真的不懂，也犯了很多錯。」YouTuber那那大師在訪談中則鼓勵她放下包袱，「走以前的路，不會到新的地方」，希望她能不拘泥結果，再次踏上舞台。

