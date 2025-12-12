（獨家）18歲美少女Heya才出道就遭質疑「文化挪用」 陳子鴻親自回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕由知名音樂製作人陳子鴻率團隊打造的18歲虛擬原民少女歌手 Heya才剛「出道」，推出首支單曲《HEYA》，不過MV上線後出現兩極評價，有網友誇好聽，但也有網友質疑「文化挪用」，或是質問「到底是哪裡的原住民」？對於網友的疑惑，陳子鴻也親自回應了。

虛擬歌手Heya的新歌關注很多議題。（喜歡音樂提供）

虛擬原民少女Heya的人設，除了擁有來自台灣的山海能量，另外當她遇到不公義，她又能瞬間變成正義女戰士，替弱勢站出來。《HEYA》MV推出後，網友在留言區的反應也兩極，有人誇畫面讓人驚豔，也有網友覺得歌曲呈現現在社會的真實寫照，不過另有網友批「不尊重原住民文化」、「文化挪用」等負面觀感。

對此，陳子鴻接受《自由時報》訪問親自回應將 Heya設定為原民少女的原因，他談到：「做這個虛擬歌手的初衷，是因為科技一直往前走，我也想結合科技業及娛樂文創，一起做出東西，國外虛擬已經很發達了，我走在前面想當先行者，覺得可以試看看。」

陳子鴻。（資料照，記者陳奕全攝）

陳子鴻還談到：「 開始想人物該如何設定時，覺得最能代表台灣的就是原住民，因此把 Heya設定成台灣原住民女孩，我們還去諮詢過專家學者，他們提醒不要分族群，要族群融合，所以不刻意去分是哪一族，也不要用到哪一族的圖案，被告知圖騰不能隨便用，也刻意不分族群。」因此Heya在MV裡並沒有特別穿上原住民服飾。

另外陳子鴻談到他與團隊塑造的台灣女孩Heya，勇於對抗不公不義、網路霸凌，以及動物保護和教育等多種議題，他並表示：「我們一腔熱血，想為台灣做新的東西，找最好的團隊努力在做，一切都小心翼翼。」

虛擬歌手Heya的身分設定引起討論。（喜歡音樂提供）

這次除了MV是透過AI打造，音樂部分則是由陳子鴻製作，並和知名作詞人鄭中庸等人共同創作，還請到金曲音樂人呂紹淳操刀編曲，陳子鴻談到：「音樂好不好聽見仁見智，不需要罵我的團隊，大家盡心盡力。」另也表示：「 目前的成果，我們知道還有很多進步的空間，但在這個科技快速發展的時代，總要有人先開始嘗試做做看，邊做邊學，才有可能越來越好。如果什麼都不做，這個社會將一直原地踏步，永遠不會進步。」

