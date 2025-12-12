自由電子報
娛樂 日韓

BOYNEXTDOOR北流快閃「限定耶誕村」曝光 成粉絲年末破財點

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國大勢男團BOYNEXTDOOR官方角色「BBNEXDO」第二次快閃活動要來了！活動從今（12）起至31日，於台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋設立快閃店，要和台灣ONEDOOR（粉絲名）共度耶誕和新年佳節，吸引粉絲直呼「準備被可愛暴擊」、「耶誕跨年約好了」、「完蛋，荷包又要失守了」。

BOYNEXTDOOR快閃店現場充滿濃濃的節慶氣息。（網銀國際提供）BOYNEXTDOOR快閃店現場充滿濃濃的節慶氣息。（網銀國際提供）

此次快閃店以BOYNEXTDOOR官方角色「BBNEXDO」為主角，是由「Petit BOYNEXTDOOR」組合而成的名稱，設定為守護BOYNEXTDOOR所居住的村莊的警衛隊，適逢耶誕及新年佳節。

BOYNEXTDOOR快閃店滿千贈隨機小卡1張，單筆消費可累贈，共6款小卡。（網銀國際提供）BOYNEXTDOOR快閃店滿千贈隨機小卡1張，單筆消費可累贈，共6款小卡。（網銀國際提供）

本次快閃中，將能看見與假期主題結合的「BBNEXDO」，穿上耶誕老人服裝正在送出禮物，隨著「BBNEXDO」的「亂哄哄禮物大作戰」預告公開，繽紛可愛的視覺讓人對快閃店充滿期待。

人氣狂飆的BOYNEXTDOOR憑藉10月發行的迷你五輯《The Action》在全球持續累積人氣，新專輯在11月8日公告的美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」第40名進榜，連續5張專輯成功進入排行，人氣紅不讓；快閃店活動詳細資訊請密切鎖定WANIN Visual（網影）粉絲專頁。

BOYNEXTDOOR快閃店海報。（網銀國際提供）BOYNEXTDOOR快閃店海報。（網銀國際提供）

《BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI》

營運期間： 2025年 12月 12日 （五） - 2025年 12月 31日 （三）

營運時間：週一 ~ 週日 | 11:00 – 21:00 （最後入場時間為 20:30）

地點：台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋

